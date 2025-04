Joyce uoči meča s Hrgovićem: 'Uzbudljivi mečevi su mi posao, a zarada je dobra'

Hrvatski boksač Filip Hrgović, sutra će se suočiti s Englezom Joeom Joyceom. U petak su suparnici odradili vaganje te će se u subotu susresti u mančesterskoj Co-Op Live Areni. Borba bi na rasporedu trebala biti u 23 sata, no njen će početak uvelike ovisiti o trajanju mečeva koji joj prethode.

Hrgović je na vagi imao 113,7 kilograma, najviše u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Međutim Joyceu je vaga pokazala čak 11,1 kilograma više (124.8 kg). Ovo im je drugi put da se susreću u ringu. Prvi put je u njihovom amaterskom meču slavio Joyce, ali podjeljenom odlukom sudaca. Hrgović se vraća nakon poraza od Daniela Duboisa za pojas privremenog prvaka teške kategorije po IBF-u, dok je Joyce u posljednjoj borbi izgubio od Dereka Chisore.

Medijima su kružile spekualcije kako se Joyce sprema za mirovinu, ali boksač to demantira. "Sve to su priče drugih ljudi. Nikad nisam ni pomislio na umirovljenje. Pa to mi je posao, a i zarada je dobra. Uživam, pogotovo kad pobjeđujem. Dobar sam boksač i borim se u uzbudljivim mečevima, nije to slučajno", rekao je Britanac. Svoje je misli uoči meča podijelio i Hrgović.

"Naravno da sam sretan što se vraćam. Zahvalan sam na ovoj prilici i drago mi je što sam ovdje. Radujem se sutrašnjem meču i velikom nokautu. Sve ćemo zapravo vidjeti sutra. Osjećam se odlično i jedva čekam meč. Nisam bio u najboljem izdanju u zadnjoj borbi, a sada želim dokazati da sam najbolji i da svakog mogu pobijediti. Spreman sam", rekao je hrvatski boksač.