Još neke europske lige odredile datum za nastavak prvenstva

Portugalska prva liga se priključila drugim europskim ligama i u utorak je objavila da nastavlja prvenstvo 4. lipnja nakon što je u ožujku prekinuto zbog pandemije.

Portugalska je vlada ranije odobrila da se prvenstvo nastavi 30. svibnja, ali je liga ipak odlučila da se prva utakmica igra 4. lipnja da se dobije više vremena za inspekciju stadiona i kako bi se svi igrači mogli testirati na koronavirus.

Porto je bio vodeći u trenutku prekida s jednim bodom više od Benfice. Do kraja prvenstva ostalo je još deset kola.

Češka i Danska će svoja nogometna prvenstva nastaviti u svibnju, a Austrija je najavila nastavak u lipnju.

Njemačka Bundesliga je prva velika europska nogometna liga koja 16. svibnja nastavlja prvenstvo prekinuto sredinom ožujka zbog pandemije koronavirusa, a odlučile su je slijediti Danska i Češka koje će to učiniti do kraja svibnja, dok Austrija to namjerava u lipnju.

Češki nogometni savez odlučio je da se češko prvenstvo nastavlja 23. svibnja. Češko prvenstvo će otvoriti utakmica između Teplica i Slovana Liberec, zaostala utakmica od sredine ožujka kada je prvenstvo prekinuto.

Do kraja prvenstva ostalo je šest kola regularnog dijela prvenstva, nakon čega će se igrati doigravanje. Za naslov prvaka će se u pet kola natjecati šest momčadi, a šest će ih se boriti za ostanak u prvoj ligi, četiri momčadi će se boriti za sedmo mjesto na ljestvici koje vodi u kvalifikacije za Europsku ligu.

Prvo mjesto na ljestvici je prije prekida držala Slavia iz Prage, a Viktoria Plzen je bila drugoplasirana s osam bodova zaostatka.

Danci će svoje prvenstvo, prekinuto 9. ožujka, nastaviti 28. svibnja također bez navijača. Utakmice će se igrati tijekom dana i večeri različitim stadionima kako navijači mogli odgledati što više utakmica preko prijenosa.Vodeća momčad danskog prvenstva prije prekida bio je Midtjylland s 12 bodova više od drugoplasiranog Kopenhagena.

Austrijsko prvenstvo, koje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa sredinom ožujka, nastavit će se u lipnju bez navijača kao i u drugim ligama. Predsjednik Austrijskog nogometnog saveza Leo Winje nakon sastanka s austrijskim kancelarom objavio da je austrijska vlada dopustila nastavak prvenstva.

Tako austrijski klubovi već ovaj tjedna mogu nastaviti s treninzima, a sastanak čelnika Lige i klubova održat će se sutra i tada će biti poznat točan datum. Prije prekida prvenstva vodeći na ljestvici bio je LASK s tri boda više od drugoplasiranog Salzburga.