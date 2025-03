Još jedno loše izdanje defenzivno letargične Cibone, poraz u Rijeci od Kvarnera

Bilo je to još jedno prilično loše izdanje Cibone i to protiv momčadi koju je zagrebački sastav prije nekih 40-ak dana pobijedila s 22 koša prednosti. A to je, očito, bila potvrda krize u kojoj se momčad našla.

U riječkoj dvorani Mladost, momčad Josipa Sesara izgubila je drugu utakmicu u posljednja tri nastupa u domaćoj Favbet Premijer ligi. Nakon Zaboka trenera Ivana Tomasa (80:90), slabosti zagrebačke momčadi iskoristili su i košarkaši Kvarnera koje trenerski predvodi Ante Nazor (91:95).

A iz ovoga proizlazi znakovitost činjenice da su dva kvalitetna trenera jako dobro znala iskoristiti vidljive slabosti vukova. Naročito u obrani koja je treću domaću utakmicu zaredom primila 90 i više koševa. A znate kako je to s obranom, ona kreće od snažne volje koje među cibosima u potrebnim količinama za vidjeti nije.

Doduše, imali su Zagrepčani priliku dobiti utakmicu u produžetku (Bundović je šutirao otvorenu tricu za potencijalni novi produžetak) no to se nije dogodilo. I bolje da nije jer momčad čiji veći dio igrača igra obranu s indolencijom niti ne zaslužuje da se provlači. Kao što su se cibosi, primjerice, provukli protiv Dubrave u kolu prije.

Nakon poraza od Igokee u petak, u utakmici ABA lige, Cibonin trener nije skrivao svoje razočarenje ponašanjem svojih igrača. U tom smislu najavio je i neke promjene no takvo što se u odnosu prema obveznoj igri ni u Rijeci nije vidjelo. A bogme niti u napadu.

Kod Riječana, koji su u prošlo kolu slavili u Zagrebu protiv Dinama, prednjačio je centar Marijan Čakarun (28 koševa, 9 skokova) a velik doprinos imao je i razigravač Paolo Marinelli (13 koševa, 12 asistencija) a dvoznamenkasti su još bili krilo Patrik Jambrović (17 koševa) i krilni-centar Ivan Miličević (12 koševa). Kod defenzivno jalovog favorita više od ostalih pružili su bek-šuter Majcunić (19 koševa) i krilo Perasović (18 koševa). Bundović i Radovčić (9 asista) zabili su po 14 koševa a Smajlagić 12.

Ovakvo prosipanje bodova odudara od ambicije direktora kluba Tomislava Šerića koji je neki dan najavio da se Cibona ne odriče borbe za naslov. No, to je nešto o čemu ova momčad, s ovakvom igrom, može samo sanjati naročito što će joj (ako prođe četvrtfinale) u polufinalu suparnik biti prvi favorit prvenstva, branitelj naslova Zadar.