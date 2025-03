Cibonin trener Sesar: Ovo je katastrofa, moj igrači su sretni što su izgubili samo tri koša

Košarkaši Cibone nisu uspjeli izboriti petu ovosezonsku pobjedu u ABA ligi. To nužnost uskratili su im košarkaši Igokee pobijedivši u zagrebačkoj utakmici dramatične završnice (88:85). A bio je to već 20. poraz vukova u regionalnom natjecanju.

A način na koji su neki njegovi igrači odigrali ovaj susret prilično je ražalostio trenera Josipa Sesara koji je, još vruć od poraza, kazao:

- Ušli smo u utakmicu premlako, omogućavali smo suparnicima koševe iz ničega, slali smo ih na crtu za slobodna bacanja. Nismo se uopće postavili kao domaćini. Ovo je katastrofa. Njima je super što smo mi izgubili samo tri koša ili kada u Splitu izgubimo dva ili pet koševa. Mi krenemo protiv Marsonije s "minus 15", protiv Splita s "minus 18", danas s "minus 10" i onda se krenemo vaditi i idemo pokazivati karakter. Karakter se pokazuje kad izađeš na teren a ne kada si u velikom minusu. Te borbene su davno prošle.

Dodao je još nešto Sesar i na račun dvije posljednje trice Amerikanca Brycea Jonesa. Jednu je postigao 72 sekunde prije kraja a drugu 19 sekundi prije isteka vremena za završnih 85:88.

- Mi se dogovorimo da ga tjeramo u prodor u desno, jer mu je jača strana lijevo, i onda se odmaknemo dva metra i on zabije presudne trice. Onda niti ja ne zovem minutu odmora u posljednjih 15 sekundi što isto nije dobro. Iskreno, morat ću nešto mijenjati, imat ćemo sastanak pa ćemo vidjeti. Ne mogu više nikoga dovesti no bolje je igrati s pet igrača nego da netko bude tu tek tako, neka ide kući i uživa. Ovdje neće nitko uživati

Zasmetalo je Cibonina trenera i to što je njegov prvi razigravač Krešo Radovčić imao samo jednu asistenciju na što ga je, odličnom obranom, sveo veteran Dragan Milosavljević.

- Mi se mučimo u prevođenju lopte jer nas pritišće igrač od 36 godina. Ne možeš prevoditi loptu s 15 driblinga i početi organizirati napad u 20. sekundi. Čime se onda bavimo. Onda se centri zaborave, pa se bekovi zaborave. Nakon tolikog broja poraza, najprije kod prvog potom i drugog trenera, a sada i kod mene, momčad kao da ne zna dobiti utakmicu.

A limitirati Radovčića bio je očito strateški cilj gostujućeg trenera Nenada Stefanovića.

- Milosavljević nije dao puno koševa ali je vrijednost ove momčadi. Odradio je sjajan posao na Radovčiću. Izmorio ga je jer smo znali da Cibona nema drugog razigravača. Radovčića smo sveli na jednu asistenciju i prilično ga umorili.

Povrh toga, trenera Stefanovića raduje i sljedeća statistička činjenica.

- Imali smo 24 asistencije od čega su naša dva razigravača imala 17, Jones 10 i Pušica sedam. Sezonu smo otvorili sporije, s najmanje asistencija, a sada smo u vrhu lige po dodavanjima za koš.

Po onome kako su cibosi igrali obranu prvo poluvrijeme, naročito na krilnom-centru Simaniću, činilo se da u ovoj utakmici nemaju što tražiti. Znakovit je naročito bio napad za kojeg su gosti imali 0.2 sekunde. Naime, toliko su suci presudili da je ostalo vremena za gostujući napad nakon gledanja video snimke. A potrajalo je to barem dvije minute koliko su cibosi imali vremena da se dogovore kako će se braniti. I nisu se obranili već im je Simanić zabio brzinski koš. No, s obzirom na teoriju da se s 0.3 sekunde ne može zabiti šuterski koš ostat će upitno je li to bio i regularan koš.

- U tom vremenu zabiti se može koš jedino iz odbojke, dodirom prstiju, ako ne guraš loptu s dlana, a on je to činio. To nije bila odbojka nego šut no moram to još jednom pogledati - kazao je Sesar.

Da mogu igrati bolju obranu, očito ne cijelo vrijeme, vukovi su pokazali u prvoj polovici treće četvrtine. Skoro šest minuta nisu primili koš što im je omogućilo izjednačenje (46:46). Nažalost, semafor je rezultatsku ravnotežu pokazivao samo dok se nije razigrao tandem Jones - Marić koji su iz igre dva na dva odveli goste na 62:70.

A tada se dogodio drugi bizaran trenutak susreta u kojem je glavni sudac utakmice Damir Javor spriječio čistu kontru Cibone. Naime, slovenski arbitar se našao na liniji dodavanja za najboljeg Cibonina šutera Majcunića no lopta je od Javorova tijela otišla u kontru gostiju za 62:72.

No, nisu se domaćini predavali. Štoviše, opet su upogonili svoju najbolju obranu, Bart se razigrao u napadu, pa se nakon trice Majcunića i bacanja Radovčića stigli na 80:80. Nažalost, tada se iznad svih na terenu izdigao američki razigravač gostiju Bryce Jones koji je u posljednje 72 sekunde pogodio dvije trice (posljednju 19 sekundi prije kraja za konačnih 85:88.

Malo herojstvo izveo je iskusni Ivan Majcunić koji je kod 81:85 zabio tricu pod prekršajem Cartera pa je zabio i slobodno bacanje za 85:85. Nažalost, baš tada Jones zabija svoju treću tricu za 85:88. Doduše, imali su Cibosi 19 sekundi da pokušaju zabiti tricu za produžetak ali su gosti jako dobro zatvorili Majcunića pa je otvorenu tricu šutirao šuterski skromni Aranitović. Nakon toga, lopta je došla do Radovčića no on je sa sirenom šutirao s desetak metara, nažalost neuspješno.

Dvoznamenkasti kod Cibone bili su Radovčić (16), Majcunić (14), Ročak (13) i Jok (13) a kod gostiju iz Republike Srpske Jones (21), Simanić (19), Marić (15), Ilić (11) i kapetan Milosavljević (10).