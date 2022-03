Jordan pokazao put i Hollywood je stigao u NBA ligu: Na redu su Magic i njegovi Lakersi

U Hrvatskoj s radom počinje nova streaming platforma tvrtke WarnerMedia, koja najavljuje ponudu visokokvalitetne zabave iz produkcija kao što su Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Original i druge. Mnogi su već dobili obavijest o tome da se gasi usluga HBO GO te da ustupa mjesto HBO Maxu na koji će dosadašnji korisnici biti automatski preusmjereni. I odmah nas HBO Max časti pravom poslasticom! “Vrijeme pobjeda: Uspon dinastije Lakersa”, prema istoimenoj knjizi novinara Jeffa Pearlmana, priča je u deset epizoda čija se tema otkriva već u naslovu.

Vrijeme velikih momčadi

Los Angeles Lakers iz doba Earvina Magica Johnsona i Kareema Abdula Jabbara,a poslije s Jamesom Worthyjem, Byronom Scottom i A.C. Greenom, možda je najspektakularnija i najglamuroznija momčad koja je ikad igrala košarku. Da, Chicago Bullsi s Michaelom Jordanom vjerojatno su najveći uopće, drukčiji od Lakersa po gladi za pobjedom i ambiciji, no Lakersi s Magicom svoja su prvenstva osvajali drukčije. Košarka se morala igrati prije svega za publiku iz grada u čijoj je okolici smještena tvornica snova Hollywood, pa je pobjede i prstene prvaka morala pratiti apsolutna atrakcija. Magic Johnson bio je jamac toga, a ostali su se lako uklapali uz visokog i krupnog all-roundera, vjerojatno najvišeg razigravača koji je vodio loptu između dva koša. Kasnije će, dakako, veliki dio te slave obnoviti Kobe Bryant, dečko s gotovo podjednakom karizmom, legenda ovog sporta i nakon smrti.

Produkcija HBO-a očito je uvidjela kakav je uspjeh postigao dokumentarac “Posljednji ples” o Chicago Bullsima pa je odlučila napraviti seriju o još jednoj legendarnoj košarkaškoj momčadi NBA lige. No ovoga puta nije riječ o dokumentarnom serijalu, a procjenjujemo da je to pravilan izbor jer se izbjegla sličnost sa serijalom o Bullsima. I nije to uopće ispalo loše. Generacija ovog autora izravno je putem televizijskih ekrana mogla svjedočiti tadašnjim borbama titana na američkim košarkaškim parketima. Doba raspada komunističkog bloka donijelo je i prve prijenose NBA utakmica na domaćim televizijama, uživanje u majstorijama o kojima smo do tada mogli samo čitati, jer prijelaz desetljeća potkraj 20. stoljeća bio je doba u kojem je jedva bilo i interneta, a kamoli Googlea, YouTubea, društvenih mreža... Bilo je to doba nepatvorenog uživanja u igrama divova poput Patricka Ewinga ili Karla Malonea, u nevjerojatnim zakucavanjima Michaela Jordana ili Dominiquea Wilkinsa, dodavanjima iza leđa i ‘na neviđeno’ Magica Johnsona ili Larryja Birda pri čemu je Magic patentirao ‘no-look pass’ ili “gledaj tamo – dodaj amo dodavanje”. Sve je to, dakako, išlo uz svojevrsne bonuse, bravure ondašnjih TV komentatora koji su pomalo učili izgovarati imena NBA košarkaša. Kao i mi, uostalom, valja to priznati.

Pogledajte samo kakva su to vremena bila – Lakers, Celtics, Bulls, Pistons, pa Knicks, a iz prikrajka su vrebali 76’s i Jazz. Ne bismo rekli da je u istom trenutku prije ili poslije kraja 80-ih i početka 90-ih egzistiralo toliko sjajnih momčadi. Lakersi, međutim, među svima njima imaju vjerojatno najoriginalniju priču koju doista jako dobro dočarava serija “Vrijeme pobjeda”. Ne bi to ni moglo biti nikako drukčije pa su kao temelj ove sjajne storije postavljena dvojica ljudi, kreativni, neobični biznismen s osebujnom frizurom Jerry Buss, koji se i ozbiljno zadužio kako bi 1979. godine kupio dvije losangeleške profesionalne sportske momčadi, košarkaše Lakersa i hokejaše Kingsa, nakon što je već imao tenisku momčad Strings. Buss je među prvima uvidio koliki je stvaran potencijal NBA lige. Njega u seriji tumači sjajni John C. Reilly, kojega znamo iz niza doista osebujnih i sjajnih uloga, poput one u filmu “Kralj pornića”. Njegov Buss priču o počecima stvaranja dinastije Lakersa priča u prvom licu. Držimo da je to sjajna odluka jer priča o takvoj momčadi i ne može biti ispričana na strogo dokumentaristički, već upravo na osoban način jer je i ovisila o osobnom talentu svojih glavnih aktera.

Kao za puno stvari u životu, za stvaranje Lakersa velikim je dijelom bio zaslužan i splet različitih okolnosti. Uobičajeno je lepršavu kreaciju Lakersa s Magicom Johnsonom (tumači ga iznenađujuće dobri Quincy Isiah) na terenu povezivati s Patom Rileyjem – zanimljiv je izbor da ga glumi Adrian Brody – trenerskom legendom izraslom upravo iz tih Lakersa. Međutim, prava je istina nešto drukčija. Odgovorna osoba za ‘showtime’, kako se zvala ta razigrana košarka puna sitnih trikova koja je na trenutke nalikovala na onu Harlem Globetrottersa kojima je štos bio i jedini smisao u košarci, nije bio Riley. Već Jack McKinney koji je dvojako zaslužan za stvaranje kultnog sastava iz Los Angelesa. On je dolaskom u Lakerse nakon odustajanja Jerryja Westa (tumači ga Jason Clarke) stvorio dubok odnos s Kareemom Abdulom Jabbarom. Njega također uspješno glumi Solomon Hughes. Naravno, u seriji je razvoj Jabbara kao košarkaša i čovjeka, odnosno Afroamerikanca koji je s kršćanstva prešao na islam, upravo poput Muhammeda Alija, prikazan s osobitom pozornošću. Bit će, međutim, zanimljivo čuti što će on o tome reći jer je u seriji oblikovan kao suprotnost Magicu. Tmuran je i grub, gotovo se ne smije, a mladu nadolazeću zvijezdu doživljava kao konkurenciju. McKinney je, uvidjevši kakav talent ima, postavio igru Lakersa kao tečnu i atraktivnu – showtime! No on nije dočekao najbolje rezultate s Lakersima zbog bizarne nesreće, pada s bicikla u kojem je pretrpio teško oštećenje glave te mu moraju tražiti zamjenu. Najprije ga mijenja pomoćnik Paul Westhead, a onda upravo Pat Riley.

Magic odbio komentirati

On je tada bio komentator utakmica, a pristaje biti Westheadov pomoćnik samo uz obećanje da može natrag na televiziju kada se McKinney vrati. I Westhead osvaja titulu, no u momčadi pomalo raste utjecaj mlađih igrača predvođenih Magicom, pa ga smjenjuju i dolazi Riley. Pomalo je ružno što je McKinney tako odbačen, no vidjelo se već i tada da show uvijek mora ići dalje, a postupno je i nadograđivan. Primjerice navijačicama, čiji je nastup Buss osobno osmišljavao i nadgledao, a one su također postale dijelom “showtimea”.

Osobiti dašak kreacije serija duguje nekima od svojih redatelja, Adamu McKayu koji je, između ostalog, režirao “Ne gledaj gore”, a onda i Jonahu Hillu, još jednoj popularnoj hollywoodskoj figuri. Ali da ne bi sve bilo baš tako sjajno, treba reći kako je malo stvarnih Lakersa s veseljem dočekalo seriju. Magic među prvima! Nije htio komentirati zašto, ali je rekao da će radije gledati još dvije serije o svojoj momčadi. Možda zato što zna da je u knjizi opisana i ona druga strana njegova širokog osmjeha, a to je odnos prema ženama. Isto je tako upadljivo da u seriji ima prilično malo košarke, više je sve usmjereno prema osobnostima glavnih aktera. A oni su svoju slavu ipak stekli na košarkaškom terenu. Pikanterija je scena s mladim Magicom i Normom Nixonom, tadašnjom zvijezdom Lakersa, u kojoj Magic dobiva lekciju. A Norma tumači njegov sin DeVaughn Nixon. Tu je i scena s Kareemom iz filma “Ima li pilota u avionu?”.