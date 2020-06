Jeziv prizor u Koprivnici: Mladi Litavac gadno stradao, ljudi se hvatali za glave

Paulius Golubickas, mladi litavski reprezentativac koji je stigao u Goricu u siječnju ove godine iz Dainave, teško je stradao u subotu na utakmici u Koprivnici.

Golubickas je pao nakon jednog duela sa suprničkim igračem, a prema prvim informacijama, utvrđena mu je fraktura vilice i morat će odmah na operaciju.

Gorica je tek nedavno objavila da Golubickas ostaje na posudbi u klubu do kraja ove sezone.

Mladi litavski reprezentativac stigao je na posudbu do kraja svibnja, no s obzirom na novi prvenstveni kalendar prema kojem bi sezona trebala trajati do kraja srpnja, odlučeno je da se zadrži.

Utakmica je nešto prije 21 sat okončana rezultatom 0:0.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL