Hitan sastanak u Uefi: Znamo kako riješiti problem VAR-a, potpuno mijenjamo priču

Zagreb: UEFA Liga prvaka, 4. kolo, skupina E, GNK Dinamo - Red Bull Salzburg
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
20.03.2026.
u 09:30

VAR se koristi vrlo različito diljem Europe. A nakon SP-a predstavnici najjačih europskh liga sastat će se s čelnicima u Uefi kako bi ispravili pogreške, neće više biti 'mikroskopskih intervencija'

Predstavnici najjačh europskih liga pozvani su na sastanak s UEFA-om ovog ljeta kako bi razgovarale o korištenju tehnologije video pomoćnika za suce (VAR). Summit glavnih sudaca iz Premier lige, La Lige, Serie A, Bundeslige i Ligue 1 raspravljat će o tome kako resetirati VAR na njegovu intervenciju samo u najjasnijim slučajevima pogrešaka. Roberto Rosetti - šef UEFA-inih sudaca - sazvao je sastanak nakon što je rekao da utakmica ne smije "ići u smjeru mikroskopskih VAR intervencija". UEFA želi razgovarati s ligama o tome kako koriste VAR i o primijenjenim pragovima intervencije.

- Vjerujem da smo zaboravili razlog zašto je VAR uveden. U objektivnim odlukama, to je fantastično. Za interpretacije, subjektivna procjena je teža. Zato smo počeli govoriti o jasnim i očitim pogreškama, jasnim dokazima - rekao je Rosetti.

VAR se koristi vrlo različito diljem Europe. Premier liga ima najnižu stopu VAR intervencija ove sezone - 0,275 po utakmici - iako to nije značilo manje kontroverznih odluka.  Zadnji podaci pokazali su da Bundesliga i La Liga slijede s 0,38 intervencija po utakmici, Serie A s 0,44 i Ligue 1 s 0,47. U Ligi prvaka intervencije su po stopi od 0,45 po utakmici. Roberto Rosetti također želi da sve lige govore "samo jednim tehničkim jezikom" nakon kontroverze oko nedosljedne primjene pravila. Nada se da bi sastanak mogao dovesti do univerzalnijeg pristupa pravilima i načinu korištenja VAR-a.
Ključne riječi
pravila UEFA suđenje var

