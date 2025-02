Jeste li uočili što se događalo prije Duvnjakovog zadnjeg gola u finalu? Isplivali detalji velike svađe

Dansko slavlje u finalu Svjetskog rukometnog prvenstva koje je završilo njihovom pobjedom (32:26) počelo je mnogo ranije od završnog zvuka sirene. Već početkom drugog poluvremena bilo je jasno da će Hrvatska teško do pobjede i novog svjetskog zlata nakon 2003. godine. Danci su naročito nadmeni bili u zadnjoj minuti utakmice, a u pozadini igre događala se prava drama i velika svađa.

Danska televizija TV2 otkrila je da se u posljednjim trenucima utakmice Igor Karačić, kojemu je to bila posljednja utakmica u reprezentativnom dresu, svađao s igračima na danskoj klupi za pričuve. Ne samo to, odgurivao je suca utakmice.

- Karačić se, vidno ljut, svađao s danskim izbornikom Jacobsenom, a ovaj ga nije htio slušati. Svađu je Hrvat nastavio s igračima - Laugeom i Saugstrupom - rekli su na toj TV-postaji.

