Slavni Danac se naklonio Hrvatskoj, dijeli sliku koja je obišla svijet: 'Zagreb gori'

Deseci tisuća ljudi dočekali su u ponedjeljak hrvatske rukometaše koji su se sa srebrnim medaljama vratili sa Svjetskog prvenstva. Doček na Trgu bana Jelačića bio je impozantan, a na svemu što smo priredili rukometašima zavidi nam cijeli sportski svijet. Slike s glavnog zagrebačkog trga dijele se po društvenim mrežama, a komentari na cijeli događaj ne prestaju kolati eterom.

Javio se tako i Rasmus Boysen. Nekadašnji danski rukometni reprezentativac danas je zaposlenik Skjerna, njihova poznatog kluba, ali i analitičar koji surađuje s danskim TV-kućama. Ima vrlo posjećen profil na X-u, kojeg prati više od 27 tisuća ljudi. Boysen često zna podijeliti objave o hrvatskom rukometu i rukometašima pa je tako objavio i ponešto o zagrebačkom dočeku naših rukometaša.

- Zagreb gori! Hrvatski rukometaši osvojili su srebro, ali njihovi navijači su zlatni - stoji u njegovoj objavi.

Zagreb on fire🔥

They won silver - but their fans are golden!#handball pic.twitter.com/nYzJdQqwKD