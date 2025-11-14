Naši Portali
Najnovije vijesti
'ISPRIČAVAM SE'

Jedan od najvećih u povijesti odlučio otići u automehaničare, a sada je napravio skandal

Jane Ahonen
VL
Autor
Vecernji.hr
14.11.2025.
u 17:45

–  Naravno da se ispričavam zbog svog ponašanja, ako je to bila neugodna situacija za publiku koja je slušala i gledala Tima – izjavio je Ahonen.

Janne Ahonen koji je živio kao nacionalni heroj Finske više ne postoji. Život superheroja bio je zaista težak, rekao je to Janne Ahonen (48), legendarni skijaš skakač koji se danas posvetio automobilima. Nedavno je otvorio autosalon u kojem prodaje, održava te popravlja automobile i kampere. 

Ahonena mnogi smatraju najvećim skakačem u povijesti i spada među najuspješnije finske sportaše. Iza sebe ima 36 pobjeda u Svjetskom kupu, 108 puta je bio na pobjedničkom postolju i jedini je skijaš u povijesti koji je pet puta slavio na turneji Četiri skakaonice. Nakon karijere odbio je sve pozicije i veće plaće kako bi mogao živjeti kao normalan čovjek.

– Mogao sam raditi u savezu, čak i uz bolju plaću. Ali to me previše podsjećalo na život koji sam vodio kao profesionalni sportaš. Bilo je puno putovanja i ja sam bio odgovoran za cijeli tim. Nešto mi je nedostajalo.

– Od djetinjstva sam popravljao motocikle i automobile. Uglavnom se fokusiram na kampere, izrađujem ih i prodajem. Također, radim i na njihovom opremanju, redizajniranju… Lijepo je doći na posao, znajući da ću imati vremena za sebe kad se vratim kući – kaže Ahonen.

A ovih je dana napravio incident kada je u alkoholiziranom stanju prekinuo koncert pjevača Time Kotipelta u Kuusamu, zbog čega su ga zaštitari izbacili s pozornice. Nakon što je incident izazvao negodovanje publike i Kotipeltova tima, Ahonen je prvo umanjivao situaciju, a zatim priznao da je pogriješio. Ispričao se bendu i publici, rekavši da je pretjerao s alkoholom i da mu je žao zbog neugodnosti.

–  Naravno da se ispričavam zbog svog ponašanja, ako je to bila neugodna situacija za publiku koja je slušala i gledala Tima – izjavio je Ahonen.

