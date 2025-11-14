Luka Modrić senzacionalno odlazi iz Milana?! Kapetan Hrvatske ima ponude od kojih vam pamet stane

Hrvatski kapetan Luka Modrić u petom desetljeću života i dalje igra fantastično, postao je glavna karika talijanskog velikana Milana, a navijači ga obožavaju. Modrić je postao jedan od ključnih igrača momčadi te se nametnuo kao centralna figura Allegrijevog veznog reda.

Prema informacijama pouzdanih talijanskih insajdera Fabrizija Romana i Mattea Moretta, Modrić je privukao interes klubova iz Katara i Saudijske Arabije koji mu mogu ponuditi vrtloglave cifre za njegov potpis, što je dakako puno više nego što trenutno zarađuje na San Siru. Bogati šeici već godinama dovode zvijezde svjetskog nogometa, posebno one pred kraj karijere, pa ne iznenađuje da žele privući i hrvatskog genijalca.

Međutim, kako navode isti izvori, Modrić trenutačno nema namjeru mijenjati sredinu, barem ne zasada. Potpuno je fokusiran na obaveze u Milanu i borbu za Scudetto, a o nastavku karijere razmišljat će tek po završetku sezone i isteku ugovora Od dolaska u Milano, Modrić je skupio 12 nastupa, postigao jedan pogodak i upisao dvije asistencije, pritom odigravši 989 minuta.

Podsjetimo, Modrić je nakon 2012. godine iz Reala ljetos stigao u Milan, tamo je sklopio ugovor od 1+1 godine, ali veliko je pitanje hoće li ga odraditi do kraja. Već ranije se povezivao s odlaskom na Bliski istok, ali tada je odlučio ostati u kraljevskom klubu jer je tamo želio završiti karijeru, što mu se nažalost nije ostvarilo.