Jedan od najvećih Azurra svih vremena potresao cijelu zemlju: 'Ovo je debakl, Italija više nije Italija'

Talijanska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati ni na treće Svjetsko prvenstvo zaredom što je rezultiralo otkazima u vrhu talijanskog nogometa. Klupu reprezentacije nakon manje od godinu dana napustio je Gennaro Gattuso, Gabriele Gravina odstupio je s mjesta predsjednika Nogometnog saveza, a svoju funkciju koordinatora momčadi napustio je i veliki Gianluigi Buffon.

Novi neuspjeh razljutio je gotovo cijelu državu te se svakodnevno pojavljuju kritike nogometnih legendi. Talijanska Serie A prije 30-ak godina bila je najmoćnija liga na svijetu, talijanski klubovi dominirali su na europskoj sceni, a reprezentacija je na svakom velikom natjecanju bila jedan od glavnih favorita. Sada, kad se ne mogu ni plasirati na velika natjecanja, ta se vremena čine dalekima, a posljednji koji je javno iznio svoje nezadovoljstvo stanjem u talijanskom nogometu je veliki Paolo Maldini:

- Kada nosite talijanski dres, sa sobom nosite povijest, odgovornost i ponos. To nije bilo koja reprezentacija. To je jedna od najvećih u povijesti nogometa. Propustiti jedno Svjetsko prvenstvo je poziv na buđenje. Propustiti dva je kriza, ali tri zaredom je potpuni debakl - rekao je legendarni kapetan Milana pa dodao:

- U moje vrijeme talent je bio važan, ali mentalitet je bio sve. Disciplina, žrtvovanje i poštovanje prema grbu - o tome se nije pregovaralo. Danas ne vidim isti stupanj gladi. Ne vidim igrače koji su spremni dati sve za dres... Poraz od BiH nije samo rezultat, on odražava dublji problem. Bez identiteta, bez ponosa i bez odgovornosti, Italija više nije Italija - dodao je.

Maldini je dres Azurra obukao čak 126 puta te ima tri medalje s velikih natjecanja - srebra na Svjetskom prvenstvu 1994. i Euru 2000. te broncu sa Svjetskog prvenstva 1990.