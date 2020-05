Jedan od najboljih strijelaca hrvatske lige blizu je čarobne granice

Službenih nogometnih dvoboja u Hrvatskoj nije bilo više od dva i pol mjeseca, a sada s jenjavanjem pandemije koronavirusa u Koprivnici će se igrati prva utakmica nakon prisilne pauze.

U polufinalu Kupa od 20.15 sati (HNTV) sastaju se Slaven Belupo i Lokomotiva. A poveznica između ta dva kluba je Ivan Krstanović (37).

Naime, stasiti napadač u redove farmaceuta došao je prošle sezone baš iz Lokomotive. Naravno, neće imati milosti prema bivšem klubu, vjeruje da će večeras njegov Slaven Belupo slaviti ulazak u finale.

Super sam s lokosima

- Sve nas je karantena malo poremetila, ali trenirali smo doma koliko smo mogli. Vjerujem da smo došli do optimalne forme i da ćemo to pokazati. Ovo će biti prva utakmica nakon dugo vremena i očekujemo da će biti teška. Lokomotiva je dobra momčad, ali i mi se imamo pravo nadati. Vjerujem da možemo pobijediti i doći do finala. Odigrali smo s njima 1:0 (op. a. prvenstvena utakmica u studenom 2019.) pobijedili ih, imali smo vrhunsku utakmicu i vjerujem da to možemo ponoviti. Šanse su 50:50. Željan sam nogometa. Jedva čekam – kaže nam Krstanović.

Kaže da se s bivšim suigračima iz Lokomotive još nije čuo.

– Kako dolazi utakmica, nisu me htjeli zamarati, a ni ja njih. No, čujem se inače s njima, ostao sam dobar i s igračima i s upravom.

Kao što je i spomenuo, Belupo je ove sezone u prvenstvu izvukao jednu pobjedu protiv zagrebačke momčadi, no u druga dva odigrana susreta Lokomotiva je slavila s 3:0 (ožujak) te 6:1 (kolovoz 2019.). Ipak, nadolazeća utakmica Kupa nešto je sasvim drugo. U takve se utakmice ovaj napadač dobro razumije jer u karijeri je osvojio tri naslova u Kupu (s Dinamom, Rijekom te Širokim Brijegom).

– U prvenstvu se uvijek može nešto ispraviti, ono traje dugo, a sada nemamo pravo na kiks. Jedna pogreška i ispadaš. Moramo biti strpljivi i oprezni. Napraviš jednu glupost i vani si, evo vidjeli smo da je Dinamo ispao, pa i Hajduk... sve je moguće. No, mi smo spremni – kaže Krstanović pa se osvrće na vrijeme bez nogometa.

– Bio sam u Zagrebu, radio sam treninge doma preko videolinka. Malo sam gledao filmove, bio s obitelji, ma sve u svemu bilo je dobro.

E, sada je trening u sobi zamijenjen onim pravim. Ali, s brojnim ograničenjima u odnosu na prije.

– Moramo slušati što govore civilna zaštita i epidemiolozi. Sigurno da nam se dosta toga promijenilo, nema nam ni publike, ali što je tu je. Moramo slušati, oni najbolje znaju. No, barem sada treniramo normalno kao i prije, a i svi smo na okupu.

Još dva gola do 100 u HNL-u

Krstanović je najiskusniji igrač u svlačionici Belupa. Suigrači mu se često obrate za savjet, tako je i sada.

– Mlađi me pitaju za savjete, ali pametni su i zreli, znaju što nas čeka. Belupo dugo nije napravio neki rezultat. Bio je dvaput u finalu Kupa i izgubio, ali vjerujem da je ovo treća sreća, da ga možemo čak i osvojiti.

Osim što je najiskusnijih, Ivan je jedan od najboljih strijelaca u hrvatskoj ligi ikada. Nalazi se na šestom mjestu s 98 pogodaka i ne planira stati.

– Svi me pitaju do kada misliš igrati, a ja se dobro osjećam i dobro radim. Zabio sam 98 pogodaka, vjerujem da će uskoro i taj stoti. Ne opterećujem se, vjerujem da će to brzo doći, već ove sezone – zaključio je Krstanović.

