Jedan od najboljih izvođača penala kaže: Iznenadilo me pravilo primijenjeno za Petkovića

Dinamo je svoj posao u Puli obavio, doduše nešto teže nego što se to očekivalo kad je već nakon deset minuta vodio s 1:0. Na kraju smo gledali nevjerojatno dramatičnu završnicu koja je izazvala i kontroverze. Koje su, doduše, dosta brzo razriješene. Naime, desetka Dinama izvodila je jedanaesterac, po ocjeni suca je zastao i arbitar Duje Strukan pokazao je da ne priznaje pogodak te je dao loptu domaćinu, a Petkoviću pokazao žuti karton. Kako mu je to bio drugi žuti karton, odnosno crveni, morao je napustiti igru, a prije njega “pocrvenio” je među plavima i Theophile, a u sastavu Istre vratar Lučić jer je skrivio spomenuti jedanaesterac.

Beusan: Pohvala Strukanu

Iako je sve to bilo jako čudno i dosad nije viđeno na našim nogometnim terenima, sudac Strukan postupio je baš po pravilima nogometne igre.

- Znamo da Petković odlično izvodi jedanaesterce, ali i mene je, iskreno, jako začudilo prvo pravilo. Mislio sam da će Petković morati ponoviti udarac s bijele točke, a ne da će biti dosuđen indirekt za Istru - kazao nam je jedan od najboljih pucača jedanaesteraca ne samo samo na našim nogometnim travnjacima, već i na svjetskoj razini, napadač Slavena Belupa Ivan Krstanović i dodao:

- Petković je, istina, malo zastao. A sad smo svi dobili upute da više pazimo pri izvođenju. Dosad se ovakav slučaj nije dogodio, ne znam je li to stvar procjene suca je li igrač i koliko zastao. Kažem, Petko doista dobro puca jedanaesterce, ali dogodi se koji put i pogreška.

Bilo je u povijesti slično izvedenih jedanaesteraca. Messiju 2011. nisu zbog toga poništili pogodak, ali otad su se pravila nogometne igre više puta mijenjala, puno je igrača koji pucaju kao Petković, na primjer Fernades, Krstanović, nekoć Prosinečki...

Pravila su u ovom slučaju ipak sasvim jasna, a da je sudac sve napravio kako treba potvrdio nam je i sudački ekspert Mateo Beusan.

- Sve je bilo striktno, naglašavam, striktno po pravilima. Sreća je što je na utakmici bio međunarodni sudac koji stalno napreduje i očekujem da će uskoro biti u najvišoj europskoj kategoriji sudaca. Moram ga pohvaliti, izuzetno je promptno reagirao. Čim je Petković zastao, odmah se oglasio i svaka mu čast, očito je da izvrsno poznaje pravila. Uz to, on je sudac koji jako dobro surađuje s VAR sobom - kaže nam Beusan, koji drži da nam se suđenje popravlja.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 03.07.2018., Zagreb - Mateo Beusan, nogometni sudac, delegat Hrvatskog nogometnog saveza i legendarno Oko sokolovo Hrvatske radiotelevizije. Photo: Robert Anic/PIXSELL

- VAR je, što god tko mislio, donio pomake u suđenju, ima grešaka kao ona iz susreta Lokomotiva - Hajduk. VAR treba još usavršiti, suci u VAR sobi moraju biti hrabriji, a i oni na terenu sami trebaju ići pogledati ako nisu sigurni u odluku - kaže Beusan.

Istina je, griješe i najbolji, a Petković ni u europskim razmjerima nije nimalo loš, od 36 udaraca zabio je 30 pogodaka. Uglavnom je zabijao na taj svoj način koji izgleda dosta nonšalantno.

- Ja mu više ne bih dao da puca penale - ustvrdio je Ćiro Blažević nakon što je Petković na takav način, šetajući do lopte, pogodio dvaput s bijele točke na gostovanju kod Genka za 3:0 pobjedu. Spomenuti Ivan Krstanović u svjetskom je vrhu po postotku realiziranih jedanaesteraca, bolji od njega je samo Bruno Fernandes, Portugalac koji igra u Manchester Unitedu i koji te udarce izvodi slično kao Petković i Krstanović. Krstanović je drugi u europskom nogometu, zajedno s Robertom Lewandowskim, Poljakom iz vrha Bayernova napada, a ta dvojica majstora zabijaju 90 posto jedanaesteraca.

- Nekad nisam trenirao jedanaesterce. Znate, kad vam ide dobro, onda vam idu i jedanaesterci, tada sam imao dojam da mi golman ne bi obranio da mu pucam cijeli dan. Pritom je dosta riječ o psihi, ako niste sigurni da ćete zabiti, nastaju problemi i onda je puno teže pogoditi. No, u posljednje vrijeme malo sam počeo trenirati i jedanaesterce - kaže Krstanović.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 19.11.2021., stadion Kranjceviceva, Zagreb - Utakmica 16. kolo Hrvatski Telekom Prva liga HNL: NK Hrvatski Dragovoljac - NK Slaven Belupo

I crveni vrataru je opravdan

Prema službenim podacima Uefe, samo jedan nogometaš u povijesti zabio je sve 11-erce koje je pucao (u obzir su uzeti samo oni koji su pucali barem 20 puta). Taj je nepogrešivi izvođač jedanaesteraca Albanac Ledio Pano, koji je igrajući u albanskoj i grčkoj ligi zabio svih 50 jedanaesteraca.

– Moja je tajna što sam uvijek unaprijed odlučio kamo ću pucati i baš nikad nisam pogledao vratara u oči – otkrio je Pano.

Gotovo nepogrešiv bio je i Englez Matthew Le Tissier, koji je od 49 izvedenih jedanaesteraca promašio samo jedan.

– Uvijek sam gađao same kutove vratnica, to je bio moj recept – kazao je pak La Tissier.

No, vratimo se još malo utakmici Istra - Dinamo, osim tog poništenog pogotka iz jedanaesterca i isključujućeg žutog kartona Bruni Petkoviću, bilo je upitno je li za prekršaj za jedanaesterac vratar Istre opravdano dobio crveni karton.

- Kad vratar starta na loptu u izglednoj situaciji za pogodak i napravi prekršaj, onda je to sada za žuti karton. No, Petković je prošao vratara, prošla je i lopta, dakle to je bila stopostotna situacija za pogodak, a vratar je gurnuo Dinamova napadača i ispravna je odluka što je Strukan pokazao Lučiću crveni karton. U ovakvim situacijama treba sucu dati za pravo, to je stvar njegove procjene i smatram da je bio u pravu što je isključio Istrina vratara, iako će možda netko misliti drukčije - pojasnio je nekadašnji međunarodni sudac i nekadašnje “Oko sokolovo” Mateo Beusan.