Je li Čačić uvrijedio Bočkaja? Evo što kaže trener Dinama

Dinamo je odigrao Superkup i osvojio ga protiv Hajduka, odigrao je i prvo kolo domaćeg prvenstva i pobijedio Lokomotivu, no sad zapravo počinju najvažnije utakmice za plave, počinje europska sezona. Zna se da Dinamo, osim od prodaje igrača, živi i od prihoda od Uefe i zato su pretkola europskih natjecanja za Dinamo utakmice koje život znače.

Shkupi za europsku jesen

Ne, neće Dinamo propasti ne bude li igrao jesen u Europi, jednu sezonu preživio bi i bez toga, ali tada to više ne bi bio tako lagodan život. K tome, plavi su nas naviknuli na europske utakmice, a posljednjih sezona i na uspjehe.

Svaka utakmica u Europi, pogotovu u kvalifikacijama, je ključna. Pa tako i ova današnja, kojom počinje taj europski put. Naime, prvak Sjeverne Makedonije Shkupi prepreka je koja plave dijeli od europske jeseni. Preskoči li Dinamo ovu prepreku, imat će sigurnu jesen. Doduše, imao bi sigurno igranje u skupini Konferencijske lige što sigurno nije želja u Maksimiru, ali je ipak vrabac u ruci, imali bi nešto sigurno, a onda u nastavku kvalifikacija pokušali dohvatiti Ligu prvaka ili dobru Europsku ligu.

– Počinje vrlo važno natjecanje za nas, europske utakmice. Shkupi smo pogledali u njihove dvije dosadašnje utakmice, radi se o momčadi koja je suvereno osvojila prvenstvo Makedonije. Zabijaju dosta golova, efikasni su, a malo golova primaju. No držim da je Dinamo favorit, to govori i gostujući trener i ja prihvaćam tu ulogu. Bolji smo, ali moramo to pokazati na terenu, osigurati prolazak i napraviti novi iskorak prema boljoj igri i formi – rekao je trener Dinama Ante Čačić, koji nije u postocima ocijenio na koliko je spremnosti sada njegova momčad:

– Logično da u prvoj i drugoj utakmici sezone, pa ni sada u ovom drugom pretkolu, ne možemo biti na svojoj najboljoj razini, ali moramo dizati formu. Protiv Lokomotive bili smo dobri u prvom dijelu, iako smo primili dva pogotka. Uspjeli smo se vratiti, mogli i povesti. Bilo je grešaka, ali vjerujem da će s više svježine toga biti sve manje. Mislim da je momčad sada u dobrom tonusu, možemo se nadati boljoj igri i rezultatu koji će nas zadovoljiti.

Shkupi vodi bivši plavi igrač Goce Sedloski.

– On je tu domaći, igrao je u Dinamu godinama, ostavio dubok trag, nedavno je bio i trener druge momčadi Dinama. Jako dobro nas poznaje, dolazi ovamo bez respekta, neće nam biti lako, očekuje nas teška utakmica, no, ponavljam, vjerujem u našu kvalitetu i pobjedu.

Nakon utakmice s Lokomotivom nema novih ozljeda, sve koje je tada imao u kadru Čačić će imati i danas. Naglasio je da nema ni ozlijeđenih, ali ni uvrijeđenih. Pomislili smo da bi uvrijeđen mogao biti Bočkaj.

– Ispada kao da sam ga apostrofirao kao krivca za primljene golove, što nije točno. Možda je sukrivac kod poništenog gola Kulenovića. Bila je nasušna potreba promijeniti sustav igre, morao sam izvući nekoga iz zadnje linije i uvesti napadača. Ljubičić je već pokazao kako može odraditi lijevog beka, a ulaskom Drmića dobili smo što smo htjeli. A Bočkaja se nisam odrekao, doći će on u formu.

Dakle, Ljubičića možemo i danas očekivati na toj poziciji.

– Ako se pokazao odličnim, nema potrebe previše čačkati po tome – kaže Čačić, koji se suočio s već uobičajenim pitanjem o zajedničkom nastupu Petkovića i Drmića.

– Ako stavljam njih dvojicu zajedno, postavlja se pitanje tko će na klupu – Oršić ili Ivanušec? Ali, utakmica traje 90 minuta, ako smo zdravi i spremni, svi će dobiti priliku za minutažu i dokazivanje.

Moramo davati maksimum

Ono što je posebno važno, a istaknuo je to i trener Dinama, sjajno je navijanje koje Dinamo ima u posljednje vrijeme. Moglo bi tako biti i danas, protiv lokosa je bilo 4320 gledatelja, što je lijepa brojka za ovo ljetno doba, ali i oni su navijali fenomenalno.

– Navijači su posebna priča, najbolje su navijali za Dinamo kad smo gubili 2:0, bili su nam neizmjerna potpora i velika im hvala. Nismo tada stigli ni razmišljati negativno, nego smo samo gurali naprijed, u toj simbiozi s njima možemo biti učinkovitiji i bolji nego proteklih godina. Moramo čuvati i njegovati taj odnos s navijačima, a to možemo samo budemo li u svakoj utakmici davali svoj maksimum – zaključio je Čačić.

Priliku za to imaju već danas protiv Shkupija.

