Jakiroviću nije lako, a čekaju ga Riječani koji misle da je izdao Rujevicu

Nije Sergeju Jakiroviću lako, ali morao je znati da će biti tako. Nikome u Dinamu nije lako, mogao je i on očekivati da će prije ili kasnije doći teški trenuci, no zacijelo je i on iznenađen, kao i nogometna javnost, što su ti teški dani došli tako brzo, zapravo, čim je preuzeo Dinamo i ispao od praške Sparte. I ta kriza s raznim amplitudama traje i danas i sad je zasigurno došla do zida. Pred Dinamom i Jakirovićem je utakmica istine, ključna utakmica. Rezultat protiv Rijeke na Rujevici usmjerit će završnicu ove turbulentne polusezone plavih, a odlučit će i o poziciji trenera. Jer, nakon svega bilo bi gotovo nevjerojatno da Jakirović preživi i nakon poraza od Rijeke.

Da idem na jogu ili wellness?

U takvoj situaciji, kad mu je mač nad glavom, nije mu lako pripremati momčad, ne znamo ni kako ona diše u toj situaciji kad zna da je trener na skliskom terenu. No sada jednostavno i trener i momčad moraju pokazati da zajedno mogu izaći iz krize i najaviti bolje Dinamove dane. Osim rezultatskog imperativa, trenera Dinama čeka još jedan pritisak jer ga očekuje izuzetno neprijateljski doček navijača Rijeke zato što drže da ih je izdao kad je napustio Rujevicu da bi se preselio u Maksimir.

– Puno toga doživio sam i dosad kao trener, a i moji kolege u HNL-u znaju kako je to, s tim da će to sada biti puta deset. To je nogomet, emocije ponekad odu u krajnost. Znam što smo napravili u Rijeci moji suradnici i ja. Zatekli smo u klubu "banana-stanje", a znamo i u kakvom smo stanju ostavili klub. Ne mogu se ja time opterećivati, moram se fokusirati na svoju momčad. Nikome ništa ne zamjeram, to je nogometni folklor – kazao je Jakirović te na pitanje priprema li se on posebno za to što ga čeka u Rijeci, odgovorio:

– Ne znam, vidjet ćemo, što mislite da odem na jogu, wellness? Tko me poznaje, zna da sam čvrst karakter i jaka glava. Pripremit ću se ja sam sa sobom. Znam gdje će me udarati, spreman sam na sve.

Plavi navijači mogu se nadati da je spreman i da će dobro posložiti momčad, da je momčad spremna za ovu večerašnju utakmicu na Rujevici i da igrači nisu pretjerano potonuli nakon svih tih loših rezultata.

Možda je ovo igrački limit

– Naravno da nas čeka jako zahtjevna i izuzetno važna utakmica jer znamo kakvo je stanje na ljestvici. Doslovno moramo biti na maksimumu i nadam se da ćemo konačno spojiti 90 minuta bez crnih rupa u igri koje smo dosad imali. Vjerujem da ćemo se znati nositi i s atmosferom. Momčad je pozitivna, iako je nekad sve ovo jako frustrirajuće. Vidjelo se to nakon utakmice s Plzeňom, kao da smo se nekome zamjerili. Nekako moramo okrenuti situaciju. Je li to ova utakmica? Ja se nadam da je svaka. U Varaždinu smo bili dobri u prvom poluvremenu, u Plzeňu je također jedan dio poluvremena bio dobar. Nije mi jasno da u Dinamu imam problem s realizacijom. Naravno da ja kao trener imam odgovornost, od koje ne bježim. Imamo kadar s kojim moramo ovo iznijeti i dečkima uvijek govorim da oni moraju pokazati kvalitetu.

Zašto su igrači ispod očekivane razine?

– Može se reći da su ispod razine, a može se reći da je to njihov limit. Iskreno, i meni je enigma zašto traju te crne rupe i ne znam jesmo li otkad sam ja tu spojili 90 minuta. Igrači koji uđu s klupe uvijek nešto donesu i onda kad krenu od prve minute, kao da im je to neki još veći teret. Svi su dobili priliku koliko su mogli, plus treninzi. Svi su imali šansu za dokazivanje. Nekad je bolje, nekad je malo lošije, ali smatram da imaju kvalitetu, jer inače ne bi bili tu – govorio je Jakirović, koji na Rujevici ne može računati na Brunu Petkovića, ali imat će Ademija i Theophilea.