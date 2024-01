Jakiroviću mač otkaza visi nad glavom: Bez tri boda iz Pule se ne mora ni vraćati u Zagreb

Da je kao nekoć, današnja utakmica Dinama u Puli s Istrom trebala bi biti obični dan u uredu, i mnogi bi unaprijed upisali tri boda plavima. No danas je to utakmica biti ili ne biti za Dinamo. Nakon što im je Lokomotiva očitala nogometnu lekciju i iz Maksimira zasluženo odnijela tri boda s 3:0 slavljem i hat-trickom Duje Čopa, plavi imaju imperativ pobjede. U svakom drugom slučaju Sergej Jakirović u Maksimir se može vratiti jedino da bi pokupio svoje stvari i iselio se iz plave svlačionice.

No možda su plavi, kako trener tako i igrači, nešto i naučili iz te svoje jadne predstave protiv momčadi s Kajzerice.

Još mi neke stvari nisu jasne

– Veliki je šok bilo to što se dogodilo u utorak, analizirali smo utakmicu. Iako su neke stvari još uvijek nejasne, ne možemo se vraćati, već gledati prema naprijed i već danas u Puli na travnjaku raditi ono što smo radili na pripremama. Ništa nije ukazivalo na to da bi moglo biti tako loše protiv Lokomotive. Porazgovarali smo s igračima, otvoreno, i oni su ljutiti i bijesni zbog svega što se dogodilo, vjerujem da će to sve kanalizirati u energiju koja će nam donijeti puno bolju prezentaciju i da ostvarimo tri boda – kazao je trener Dinama Sergej Jakirović koji je dodao:

– Sigurno je na momčad utjecala činjenica da smo u minuti primili dva pogotka, ali to se dogodilo u sedmoj minuti, imali smo još 90 minuta i nije mi jasno da se u nastavku nismo držali plana i zahtjeva na određenim pozicijama, taktičke odgovornosti na svojim pozicijama kako u fazi napada tako i u fazi obrane. Počeli smo previše preskakati igru, nabacivati lopte "u bunar". Igrači su krenuli u "run and gun", a to je najviše odgovaralo Lokomotivi koja je jako dobra po osvojenoj lopti. Čak smo mi dobro i krenuli, no onda smo napravili dvije ogromne greške i primili dva pogotka. I u toj analizi došli smo do zaključka da nismo radili ništa od onoga što smo se dogovorili. Moramo izvući pouke iz svega toga, uvjeren sam da ćemo već danas biti na pravoj razini. Svaki navijač Dinama, pa i ja, želi vidjeti da svi daju sve od sebe. Izgubili smo od Lokomotive i iz te kože ne možemo, ali važan je način na koji se izgubi utakmica, a mi nismo bili ni blizu onoga što želimo pokazati.

Nakon te grozne utakmice u Maksimiru Jakirović je najavio da će biti promjena u momčadi.

– Mišić ima tri kartona, Šutalo i Perić odavno su vani zbog ozljeda, ozlijeđen je i Rukavina, tako da velikih opcija i nemamo. Najviše ih imamo u veznom redu, na krilima, u napadu i bit će dvije-tri promjene.

Hoće li zaigrati Ogiwara?

– On se polako vraća kroz treninge nakon distorzije zgloba pa ćemo vidjeti, a sigurno je u rotaciji za današnju utakmicu.

Zbog povišene temperature Bruno Petković bio je upitan, no Jakirović tvrdi da je s njim sve u redu.

– On je dobro, nije istina da nije želio trenirati, ne znam kome trebaju takve insinuacije, imao je temperaturu, ima je i član stručnog stožera. Bruno je dobro, trenirao je – veli Jakirović koji naglašava kako je Istra znala biti nezgodna.

– Igraju kod kuće, sigurno će željeti iskoristiti ovu našu situaciju, zato mi moramo pokazati karakter, boriti se za svaku loptu. Istra igra kvalitetan nogomet, s posjedom, ne jurcaju naprijed. Nema im Ercega, ali tu je Filet koji je dosta nezgodan, koji ulazi u prazan prostor, morat ćemo biti mudri i pametni da bismo to sve zaustavili – zaključio je Jakirović.

A da Petković preskoči koju?

Sigurno mu nije lako kad mu mač otkaza visi nad glavom, no vidjet ćemo i koliko igrači stoje iza njega. Nakon debakla s Lokomotivom riječima su bili uz njega, vodstvu kluba poručili su da ga nisu "bušili", da i dalje stoje iza šefa, no puno je važnije da od te deklarativne podrške pokažu podršku na terenu. A to protiv Lokomotive nisu pokazali, velika većina odigrala je utakmicu na užasnoj razini, nikako dostojnoj Dinama, kluba koji bi se trebao boriti za naslov prvaka. Mišićeve paralelne lopte prečeste su i daruju suparnika, Petković u svojim minijaturama opet pretjeruje i gubio je lopte na svim dijelovima terena. Kad je u pravom izdanju, vjerojatno je najbolji igrač lige, ali kad odigra kao protiv Lokomotive, onda izuzetno nervira navijače. Možda se osjeća presigurnim u svoju poziciju u momčadi pa se opustio, možda ne bi bilo loše kad bi propustio pokoju utakmicu, to prije jer su na pripremama napadačke i realizatorske sposobnosti pokazali Kulenović i Brodić. Mišića će vjerojatno zamijeniti Sučić, klasična šestica, no Jakirovićeva briga mora biti i Martin Baturina. Taj dečko je oduševljavao, strašan je talent, ali u posljednje vrijeme daleko je od dobre forme, od njega se, kao plemenitog igrača, očekuje da nešto kreira, a protiv Lokomotive nije iskreirao ništa, a to mu nije bila jedina loša utakmica i Jakirović mora pronaći način da ga digne.

No danas je u Puli najvažnije da momčad istrči s pravim gardom, sa srcem, ali i mozgom, budu li se vraćali 'krvavih koljena', onda ni rezultat neće izostati.

