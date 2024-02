Jakirović u ključnoj utakmici vuče iznenađujući potez? Evo kakav bi Dinamo trebao istrčati u Sevilli

Dinamo ponovno igra u europskom proljeću i to treba cijeniti bez obzira na to što europska jesen nije bila dobra ili je bila u najmanju ruku prevrtljiva, što plavi nisu ušli ni u Ligu prvaka ni u Europsku ligu; ostvarili su osnovni cilj i zaigrali u skupini Konferencijske lige. Iako nisu bili uvjerljivi u slabašnoj skupini, prošli su kao drugoplasirani i stigli do ovog proljeća.

No nekako su ove utakmice s Betisom pale u drugi plan, dok je Zagreb prijašnjih sezona, kada bi prezimio, 'gorio' iščekujući te ispite. Plavi ne igraju dobro, puno toga prosuli su i u domaćem prvenstvu, a ono im je ipak prioritet pa je zacijelo i zbog toga ova šesnaestina finala Konferencijske lige pala u drugi plan. Jedino što treneru Sergeju Jakiroviću ne smije biti u drugom planu, on u posljednje vrijeme u svakoj utakmici igra za svoj ostanak na klupi Dinama.

14.02.2024., Sevilla, Spanjolska - Trening nogometasa Dinama na stadionu Benito Villamarin uoci sutrasnje utakmice playoffa UEFA Konferencijske lige izmedju Real Betisa i GNK-a Dinamo. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Možda zaigra Bernauer

Doduše, kako je HNL u fokusu, možda mu u klubu i neće zamjeriti ako danas ne ostvari nekakav posebno dobar rezultat, iako u slučaju da plavi dožive rezultatski debakl u Sevilli Jakirović će ponovno biti tema klupskog vodstva koje mu već neko vrijeme traži nasljednika, ali odgovarajućeg trenera nisu pronašli iako su kontaktirali i s Vahidom Halilhodžićem, iako je bilo ideja da se dovede i Igor Štimac, iako je bilo i poziva drugim trenerima.

Važnije utakmice za Dinamo u ovom su trenutku Varaždin i Rijeka iako bi dobre predstave protiv Betisa sigurno podignule momčad. No teško je previše očekivati od današnjeg Dinama protiv Betisa. To prije jer Jakirović ima i puno kadrovskih problema. I sami smo pokušali složiti sastav za današnju utakmicu, nekako smo došli do tih jedanaest koji bi mogli istrčati: Zagorac – Ristovski, Živković, Théophile, Perković – Mišić, Sučić – Kaneko, Vidović, Hoxha – Petković.

No to je doista nagađanje. Iz početnog sastava izostavili smo Ogiwaru iako je otputovao s plavima, ali ima problema sa zglobom zbog kojeg je već pauzirao kad je stigao iz Japana i minimalne su šanse da zaigra. Bude li mogao, onda će Perković biti stoper zajedno s Théophileom. Kako je upitan i Ristovski, a tu prave zamjene Jakirović nema, ne bude li baš mogao, uskočit će Živković, ali opet pod uvjetom da Ogiwara igra i da Perković može igrati na poziciji stopera. Jakiroviću ostaje još jedna opcija, Francuz Bernauer koji ovog proljeća još nije zaigrao, ali neće biti čudo ako dva Francuza zaigraju zajedno.

No bekovske i stoperske pozicije nisu jedini problem. Martin Baturina imao je problema i pitanje je treba li igrati u ovom susretu ili ga je bolje sačuvati. Dojam je da će poštedjeti Baturinu, bar u dijelu utakmice ako nije potpuno ozdravio (možda zaigraju Vidović ili Bulat). Spomenimo i da na listi prijava za europsko proljeće nisu Ademi i Brodić, kao ni novopridošli desni bek Pierre-Gabriel, da su Šutalo i Perić odavno ozlijeđeni. S druge strane, problema s ozljeda ima i Betis, među ostalim nema im Isca, najboljeg igrača.

Nisu zaboravili igrati nogomet

Dinamo je u Europi stekao lijep ugled, pobjeđivao je velike klubove i, bez obzira na sve probleme koje trenutačno ima, bez obzira na lošu ili promjenjivu formu, plavi moraju pokazati da su i dalje "živi" i da mogu sačuvati ugled kluba. Da doista može biti tako, treba vjerovati i zbog onoga što je bivši trener plavih Nenad Bjelica rekao o igračima koje je vodio u Dinamu, da ti dečki imaju karakter i da je potpuno drukčije kad se istrči u europsku utakmicu. Nadajmo se da će ih taj adrenalin podignuti pa, ako već trebaju "poginuti" u Sevilli, treba to učiniti hrabro.

Ti dečki nisu zaboravili igrati nogomet bez obzira na to što im u posljednje vrijeme ne ide najbolje, bez obzira na to što imaju puno problema u kreaciji igre, moraju istrčati hrabro i, ne bude li rezultat kakav priželjkuju, a odigraju sa srcem, malo tko će im nešto zamjeriti. Uostalom, protiv Lokomotive su se pošteno borili i zato im navijači nisu zamjerili tih 2:2, taj nedovoljni, mršavi plijen iz Kranjčevićeve. No zamjerili su treneru Jakiroviću i zato je ova utakmica još kako važna za njega. Uostalom, kao i svaka sljedeća, ali treba vjerovati da danas mogu osigurati pravu utakmicu i sebi olakšati dane koji slijede.