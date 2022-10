Jakirović progovorio o tučnjavi: Njihov kapetan me odgurnuo, stalno nas vrijeđaju i prijete nam

Derbi Premijer lige BiH odigran je jučer u Trebinju, nije bilo pobjednika u susretu Leotara i Zrinjskog (1:1), no više se govori o onome što se događalo nakon utakmice.

Pojavila se nevjerojatna snimka na kojoj se vidi da je došlo do fizičkog sukoba ispred stadiona. U tučnjavi je sudjelovao trener Zrinjskog, Sergej Jakirović koji je uspješno vodio Goricu u HNL-u.

Jakirović je sada iznio svoju stranu priče.

- Kada sam izašao iz autobusa pozvati igrače da krenemo, kapetanu Leotara Miloviću sam rekao, "Što ti je, gotova stvar". Također, podsjetio sam ga da me je vrijeđao i na prethodnom našem gostovanju, a on je odgovorio "Ja ću ovo, ja ću ono…". Kada sam mu došao blizu, on me odgurnuo, a kada su to vidjeli ovi moji, odmah su reagirali. Klub će izdati priopćenje. Nama može prići tko god hoće, i napasti nas - rekao je Jakirović za Avaz i dodao:

- Policija stoji kod svlačionica, a na parkingu nema nikoga. Policajci su došli poslije i pitaju: "Što je bilo, što je bilo?" Slične stvari nam se non stop događaju u Trebinju, bar od kada sam je tu. Bitno je da su napravili “screenshot”, navodno kako nekoga ganjam. Ali dobro, neka se zabavljaju jedan dan. Činjenica je da je on (Milović) došao tamo i vrijeđao, prijetio, “ja ću ovo, ja ću ono…” Bože sačuvaj. Ali dobro.

