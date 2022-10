Hrvatski trener o najvećoj Dinamovoj prednosti: 'Nestvarno da možemo razmišljati o prolasku skupine'

Dinamovu utakmicu u Salzburgu s nestrpljenjem s nestrpljenjem iščekuje i Sergej Jakirović. Hrvatski trener koji zadnjih sezona radi sjajan posao u Zrinjskom, ponudio nam je svoja promišljanja oko sljedećeg izazova plave momčadi u Ligi prvaka.

- Očekujem zahtjevnu i tešku utakmicu. Dinamo je u dobroj poziciji i pokazao je da može ravnopravno igrati i s momčadima kao što su Chelsea i Milan. U takvim utakmicama nerijetko odlučuju detalji. Protiv Chelsea je Dinamo uzeo ogromna tri boda koja bi u konačnici mogla i odlučivati o puno toga. Protiv Milana je izgubio utakmicu, no 'skupo prodao kožu' i pokazao kvalitetu, bez obzira na rezultat. U ove dvije utakmice Dinamo će odlučivati o eventualnom prolasku skupine. Najvažnije je ne izgubiti u Salzburgu. Iako, Dinamo ima kvalitetu za pobjedu, vidi se momčadski duh, dobro ozračje i zajedništvo. Ante Čačić radi vrhunski posao, vidi se to i po načinu kako u prvenstvu rješavaju utakmice. Možda to izgleda kao da pobjeđuju s 50 posto snage, no uočljiva je ozbiljnost - ističe Jakirović.

Dinamo je sazrio na malo drugačiji način?

- Naravno, to su godine skupljanja iskustva na međunarodnoj razini. Utakmice u Ligi prvaka i Europskoj ligi čine te boljim, sada više Dinamo nije samo prolaznik. Može pobijediti i momčadi s puno većim budžetima. To je proces koji traje godinama...

Što znate o Salzburgu?

- Znam da se naši dečki Luka Sučić i Roko Šimić dobro razvijaju u tom sustavu. Salzburg je međustepenica do Leipziga, uvijek dovodi mlade i potentne igrače koje razvija u ligi i Europi. Zadnjih godina mlade talente znaju skupo prodati. To je momčad koja je željna dokazivanja.

Austrijanci kažu da će Salzburg jurnuti u presing od prve minute, je li to možda prilika za Dinamo u kontranapadima?

- Naravno. Svakako treba očekivati njihov pritisak otpočetka. Oni su takve igrače skautirali. Dinamo može sigurno napraviti protuigru za taj njihov sustav. Jer, mi imamo tu prednost improvizacije. Zato je naše momčadi teško skautirati jer posjeduju igrače koji imaju situacijsku inteligenciju - kaže Jakirović

Austrijancima svakako u prilog ide i činjenica da dvije godine nisu izgubili na domaćem terenu?

- To je samo dokaz njihove kvalitete. Dinamu sigurno neće biti nimalo lagano. Sjajno bi bilo ostati neporažen i u Zagrebu tražiti šansu za pobjedu i plasman u drugi krug. Zvuči pomalo nestvarno da možemo razmišljati o prolasku skupine. Ključna je bila pobjeda nad Chelseajem. Navijamo za Dinamo, daj Bože da pobijedi sve do kraja.

Što je Dinamov najjači adut?

- Odlična forma, svi važni igrači su u jako dobroj natjecateljskoj formi. Nije važno tko će presuditi, Oršić, Petković, Ademi... Najvažnije je što je momčadski duh na zavidnoj razini.

Josip Mišić je načet iz zadnje prvenstvene utakmice, no najvjerojatnije će igrati u Salzburgu.

- Njegov eventualni izostanak sigurno bi bio veliki hendikep za Dinamo. On daje mirnoću u igri i jednostavno razigrava momčad. Udario je pečat zadnje dvije godine u Dinamu. U rosteru Dinamo nema takvog igrača - zaključio je Jakirović.