Jakirović preporodio Rijeku, osvojio je 13 od mogućih 15 bodova

Sjajan niz pobjeda nastavili su nogometaši Rijeke pod vodstvom novog trenera Sergeja Jakirovića. U posljednjih pet utakmica upisali su četiri pobjede i odigrali su neodlučeno u gostima kod Osijeka. Od četiri pobjede tri su bile u gostima. Nakon slavlja u Šibeniku i Poljudu, Riječani su jučer s 2:1 pobijedili Lokomotivu u Kranjčevićevoj ulici. Rijeka je povela pogotkom Frigana u 10. minuti, na 2:0 povisio je Obregon u 6. minuti dok je jedini pogodak za domaće postigao Marić u sudačkoj nadoknadi.

- Kao što smo i najavljivali, vidjeli smo svega u ovoj utakmici. Mislim da smo dobro otvorili susret i jedno 20-25 minuta dobro kontrolirali utakmicu i imali zasluženo vodstvo. A onda smo počeli raditi nevjerojatne pogreške i doslovno sami u život vratili Lokomotivu pa izuzetno opasno živjeli. Ljudi su imali tri zicera, mogli su nam se ušetati u gol, ali na našu sreću oni ništa od toga nisu realizirali pa smo nekako preživjeli to prvo poluvrijeme s vodstvom – istaknuo je Jakirović.

Otkako je stigao u Rijeku, Sergej Jakirović je osvojio 13 od mogućih 15 bodova.

- Na odmoru smo napravili dvije zamjene, presložili se i izgledali puno stabilnije. Mislim da smo bili u kontroli, poveli 2:0 i priveli utakmicu normalno kraju. Ne mogu reći kako sam očekivao da ćemo u pet kola doći na dva boda od četvrtog mjesta, to bi bilo bahato. Utoliko prije što smo imali i gostovanja u Osijeku i Splitu. Mislim da su nas pobjede na Šubićevcu i Poljudu nekako katapultirale u pozitivu, donijele dodatnu dozu samopouzdanja i vjere u vlastite mogućnosti. Dečki su bili u lošem stanju, ali evo nas... Borit ćemo se do kraja da probamo dohvatiti to četvrto mjesto - zaključio je Jakirović.

