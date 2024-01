Jakirović možda nije za Dinamo, ali velik dio krivnje je i na Upravi

Kad postaneš tek drugi trener Dinama koji u 25 domaćih utakmica izgubi utakmicu protiv Lokomotive, a prije toga u ovoj sezoni dvaput izgubiš od Viktorije Plzen te po jednom od Ballkanija, Sparte Prag, Hajduka i Lokomotive, onda je jasno da vjerojatno nisi trener koji će Dinamo dovesti do naslova. Shvatili su to i u vrhušci Dinama, a Jakirović bi bivši postao već sat vremena nakon Lokomotive da u klauzuli nema ugovorenu veliku odštetu u slučaju prijevremenog raskida. Nakon jučerašnjeg vijećanja Jakir je ipak dobio podršku većine ljudi iz klupske vrhuške, otkaza ga je spasila Vlatka Peras, no to ne znači da je Jakir sada siguran. Baš naprotiv, odsad mu visi mač nad glavom, svaki idući kiks značit će samo jedno - izlazna vrata kluba.

Sve je više ljudi u klubu koji vjeruju da samo s nekim drugim na klupi još mogu do naslova. I čim nađu tog drugog, zahvalit će se sadašnjem treneru.

Jakirović je imao jedne pripreme i prijelazni rok, tvrdio je da ćemo sada gledati drugi Dinamo, okomitiji, agresivniji i efikasniji, no utakmica protiv Lokomotive pokazala je da Dinamo igra potpuno jednako kao i jesenas – predvidljivo, dosadno i jednolično. Trener lokosa Čabraja očitao je trenersku lekciju svom mlađem kolegi, taktički ga je potpuno nadmudrio, a Jakirovićeva izjava "da ne zna što se dogodilo" zapravo je autogol. Jer, on kao trener mora znati što se dogodilo.

Ono što je otegotna okolnost Jakiroviću jest to da su mu stožerni igrači, prije svega Baturina i Mišić, potpuno izvan forme. Baturina je od A-reprezentativca postao igrač kojem po formi prijeti ispadanje iz prvih 11 Dinama, a Mišić je pak u zadnjih 10 utakmica prodao više lopti nego u stotinjak utakmica za plave prije toga.

Naravno da je nepravedno svu krivnju svaliti na Jakira, poveći dio sigurno moraju snositi i igrači, a pogotovo Uprava. Jer Uprava je, u konačnici, postavila Jakirovića. Uprava je također ta koja će u nepunih godinu dana na klupi uskoro možda imati već četvrtog trenera. Dokaz je to koliko čelni ljudi kluba lutaju – prije svega najistureniji dvojac – šefica Uprave Vlatka Peras i predsjednik Mirko Barišić. Uostalom, njih dvoje procijenili su da Dinamu ne treba sportski direktor, pa su nedavna pojačanja dovođena u dogovoru s trenerom kojeg sad smjenjuju. U Dinamu je trenutačno previše nekompetentnih ljudi, ne postoji ni jasna hijerarhija odgovornosti, a sve dok je tako, nastavit će se kriza rezultata.

