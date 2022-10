Izbornik Dalić u derbiju na Poljudu gleda četvrtinu reprezentacije: Evo tko su ozbiljni kandidati za Katar

Hajduk i Dinamo danas od 18 sati na Poljudu igraju prvu utakmicu 13. kola koja će ujedno biti i jedna od odlučujućih što se tiče cjelokupnog prvenstva.

Dinamo nakon 12 kola ima osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk, pobjeda im je vrlo važna, ali ipak nije presudna dok bijeli moraju jurišati po sva tri boda.

Bit će ovaj ogled vrlo zanimljiv i izborniku Zlatku Daliću jer je pregršt kandidata iz oba tabora koji računaju na put u Katar ovog studenog. Dinamo će dati više reprezentativaca, Livaković, Josip Šutalo, Bruno Petković i Mislav Oršić trebali bi biti sigurni, dok se pokušavaju nametnuti Ivanušec i Mišić jer pokriva mjesto deficitarne pozicije zadnjeg veznog.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 25.08.2022., stadion Poljud, Split - Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF.Zlatko Dalic, Stipe Pletikosa Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Marko Livaja će također putovati na Mundijal i to je jedini siguran Hajdukovac ovog časa, na svoje mjesto još eventualno može računati Lovre Kalinić i to je to. Njima još treba nadodati Ivicu Ivušića, s njime se zatvara krug kandidata što se tiče hrvatskog prvenstva.

Ovakva situacija se nije dogodilo od Francuske i 1998. godine, najmasovnija je ovo HNL ekspedicija koja se sprema na svjetsko prvenstvo, tada je Miroslav Ćiro Blažević vodio čak desetoricu. Podsjetimo, tada se moglo voditi 22 igrača, dok Dalića ima pravo povesti 26 imena.