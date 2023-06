Nikad viđene fotografije iz 1993. Žena koja je vozila kada je Dražen poginuo prati Eurobasket

Gotovo 30 godina prošlo je od tragične pogibije legendarnog Dražena Petrovića u Njemačkoj, dogodilo se to kobnog 7. lipnja 1993. godine. Hrvatska je zauvijek izgubila košarkaškog Mozarta, jednog od najboljih europskih košarkaša svih vremena koji je žario i palio na parketima u dresu Cibone i madridskog Reala. Nakon toga otisnuo se u NBA ligu gdje je uspješno nosio dres New Jersey Netsa koji su njegov broj umirovili.

Klara Szalantzy, njemačka manekenka, vozila je Draženov auto marke Golf nakon utakmice protiv Slovenije u Poljskoj. Iako je utakmica bila nevažna, Dražen je odlučio igrati i nije se ukrcao na avion zajedno sa suigračima. U automobilu je s njima bila i prijateljica i turska košarkašica Hilal Edebal koju su usput povezli. Dražen je u trenutku nesreće spavao.

- Dražen je poginuo, i to je užasno, ali da je preživio, pitam se kakav bi život mogao imati. Kad pogledate automobil, jasno vam je da ne bi mogao nastaviti karijeru. I pitam se kako bi podnio činjenicu da više ne može igrati košarku.- Bilo mi je vrlo teško. Dugo sam vremena bila na terapijama. U potpunosti sam izgubila pamćenje. Nisam prepoznavala ništa u Münchenu, gradu u kojem sam odrasla. Kamo god da sam pošla, roditelji su me morali dovoditi natrag. Liječnici su mi rekli da će se moj mozak nakon šest do osam godina u potpunosti oporaviti, da će biti kao što je bio prije nesreće. Nažalost, nisam to dočekala - kazala je Edebal.

Tijekom rehabilitacijskog procesa htjela se ubiti skokom iz roditeljskog stana na 17. katu, no spasio ju je 24-satni medicinski nadzor.

- Nisam planirala skočiti zato da se ubijem. Željela sam se probuditi iz sna. Mislila sam da ću, kad skočim, prestati sanjati ovu moru - ispričala je potresena Edebal.

Nedavno su se pojavile fotografije Klare Szalantzy na Eurobasketu 1993. godine kojeg Dražen nije dočekao, dakle nepunih mjesec dana nakon Draženove tragične smrti. Klara nije odgovarala za nesreću jer sud smatra da ju nije mogla izbjeći, a kasnije udala za poznatog nogometaša Olivera Bierhoffa.

