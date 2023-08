Iz pritvora pušten Grk (43): Branio se da je za vrijeme nereda bio na odmoru

Ovog utorka iz pritvora je pušten 43-godišnji muškarac koji je prošloga petka bio uhićen jer se sumnjalo da je povezan s neredima koji su izbili u Grčkoj, a u kojima je poginuo 29-godišnji Michalis. Zaključeno je kako ne postoje razlozi za njegovo zadržavanje u pritvoru jer je predočio i potvrdu kako je bio u vrijeme nereda na odmoru, a još nije poznato hoće li se morati javljati sudu jednom mjesečno ili ne, javlja Iefimerida.

Grčki medij tako je izvijestio kako je 43-godišnjak navodno jedan od pristaša suparničkog kluba AEK-a čiji su navijači sudjelovali u tučnjavi, no on je pred sudom tvrdio kako to više nije. Također je zanijekao da je bio na mjestu nereda te kazao kako je bio na odmoru u Kefaloniji, za što je predočio ulaznice i potvrde o plaćanju. Osim toga, njegova partnerica je svjedočila ranije te potvrdila da su bili zajedno.

Podsjetimo, ministar Ivan Malenica ovog ponedjeljka i utorka bio je u Grčkoj s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom s kojim je posjetio zatvore u kojima su Hrvati, a u posjetu je bio i premijer Andrej Plenković. Malenica je tako naveo kako nije realno da će Hrvatska preuzeti suđenje.

- Zadnja opcija u slučaju osuđujuće presuda jest da kaznu izvršavaju u Hrvatskoj - kazao je. Inače, jučer je Večernji list objavio i najnoviju snimku s nereda u Grčkoj na kojoj se vidi ranjavanje 29-godišnjeg Grka. Iako se na snimci vidi kako njega nije ranio navijač Dinama, još nije poznato tko je bio počinitelj.

>> VIDEO Plenković nakon sastanka s grčkim premijerom: Neki postupci možda se prebace u Hrvatsku