Ivan Rakitić zabio u ludoj utakmici prepunoj preokreta

U dovoboju prepunom preokreta nogometaši Seville svladali su Celtu sa 4-3 (2-3) na gostovanju u Vigu, a Ivan Rakitić je u 60. minuti postigao pogodak za izjednačenje na 3-3.

Sevilla je povela već u 7. minuti kad je Kounde glavom pogodio domaću mrežu. No, isti je igrač u 19. minuti skrivio kazneni udarac iz koji je minuti kasnije Iago Aspas izjednačio. Samo tri minute poslije Aspas je donio prvo vodstvo Celti.

U 35. minuti je Fernando izjednačio na 2-2, ali je Celta na odmor otišla s prednošću 3-2 pogotkom Mendeza.

Sevilla je prekoretom u drugom poluvremenu došla do pobjede. U 60. minuti Ivan Rakitić je jednu odbijenu loptu pospremio s pet metara u mrežu i izjednačio na 3-3. Bivšem hrvatskom reprezentativcu to je drugi ligaški pogdak u ovoj sezoni, a ukupno šesti otkako se vratio u Sevillu. Rakitić je na terenu bio do 86. minute.

Pobjedu gostima iz Andaluzije donio je Argentinac Papu Gomez u 76. minuti.

Sevilla je sa 61 bodom osam kola prije kraja gotovo osigurala mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone, jer petoplasirani Real Sociedad zaostaje za 14 bodova. Celta Vigo je s 37 bodova na 11. poziciji.

Vodi Atletico Madrid sa 67 bodova, ispred Real Madrida sa 66 i Barcelone sa 65.

Brighton i Everton bez golova

U posljednjoj utakmici 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton and Hove Albion i Everton su igrali 0-0.

Everton je s tim bodom ostao osmi sa 48 bodova, jednim manje od sedmog Tottenham Hotspura, dok je Brighton napredovao za jednom mjesto, sada je 15. sa 33 boda, koliko ima i 16. Burnley, a 18. Fulham, koji se nalazi u zoni ispadanja, ima sedam bodova manje.

Ranije u ponedjeljak West Bromwich Albion je svom su stadionu svladao Southampton sa 3-0 (2-0) i time podgrijao nadu u mogući ostanak u elitnom razredu engleskog nogometa. Pereira je u 32. minuti postigao vodeći pogodak za WBA s bijele točke. Na 2-0 je povisio Phillips u 35. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Robinson u 69. minuti. Bila je to druga uzastopna pobjeda WBA, a ukupno peta u ovoj sezoni.

WBA je sedam kola prije kraja predzadnji s 24 boda, dva manje od Fulhama koji je na 18. mjestu, dok im Newcastle, koji drži spasonosnu 17. poziciju, bježi velikih osam bodova. Southampton je s 36 bodova na 14. mjestu.

Njemačka: Hoffenheim - Bayer L. 0-0



U posljednjoj utakmici 28. kola njemačke Bundeslige Hoffenheim je ugostio Bayer Leverkusen, a dvoboj je završio bez pobjednika i bez pogodaka.

Tin Jedvaj je bio u početnoj postavi Bayera i odigra je cijelu utakmicu na desnom boku, dok je Andrej Kramarić ušao u igru u 39. minuti kao zamjena za ozlijeđenog Rudyja.

Kramariću je to bio prvi nastup nakon što je ozlijedio gležanj tijekom reprezentativnog okupljanja za utakmice kvalifikacija za SP 2022.

Bayer je s 44 boda ostao na šestom mjestu i za petoplasiranom Borussijom Dortmund zaostaje za dva boda. Hoffenheim je i četvrtu utakmicu zaredom ostao bez pobjede te se nalazi na 12. poziciji s 31 bodom. No, Hertha i Arminia, koje su u borbi za izbjegavanje doigravanja za ostanak u elitnom razredu, zaostaju samo pet bodova.

Vodeći Bayern ima 65 bodova, pet više od drugoplasiranog RB Leipziga, jedinog konkurenta Bavarcima u utrci za trofej namijenjen prvaku Njemačke.

Italija: Benevento - Sassuolo 0-1

U posljednjoj utakmici 30. kola talijanske Serie A Sassuolo je kao gost svladao Benevento s 1-0 (1-0).

Strijelac jedinog pogotka u 45. minuti bio je branič Beneventa Barba nesretno poslavši loptu u svoju mrežu u pokušaju da spriječi ubačaj Boge, koji je u slalomu prošao kroz domaću obranu. I jedni i drugi su imali prilike za pogotke u drugom poluvremenu, ali je rezultat ostao nepromijenjen.

Sassuolo je prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede i 11. trijumfom u sezoni došao do 43 boda što ga svrstava na osmo mjesto. Benevento je ostao na 30 bodova i nalazi se na 16. poziciji, osam bodova iznad zone ispadanja.