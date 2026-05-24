Ivan Rakitić se biranim riječima naklonio velikanu: Malo tko se može mjeriti s njim

Ivan Rakitić jedan je od nogometaša koji su se najviše puta susreli s Antoineom Griezmannom na suprotnim stranama terena. Bilo da je nosio dres Seville ili Barcelone, a Griezmann Real Sociedada ili Atlético Madrida, njihovi su se putevi ukrstili čak 29 puta. Više dvoboja od Rakitića s Francuzom imali su samo Modrić, Kroos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Carvajal, Busquets i Ramos. Upravo ga to čini jednim od najpozvanijih sugovornika za analizu Griezmannove karijere, igrača kojeg je istovremeno patio i u njemu uživao, pogotovo jer su kratko bili i suigrači u sezoni 2019./2020. u Barceloni. Rakitić se u razgovoru za španjolski AS prisjetio tih dvoboja i opisao zašto je Griezmann bio igrač koji je ostavio neizbrisiv trag. "Njegovo nasljeđe je na razini najveće, totalne legende. Bez ikakve sumnje. Naravno u Atleticu, ali i u cijeloj La Ligi. Mislim da se jako malo nogometaša može mjeriti s njim. To je nevjerojatno, možda na razini o kojoj ni on sam nije sanjao kad je počinjao", istaknuo je Rakitić.

Opisujući što je bilo najteže kod čuvanja francuskog majstora, Rakitić je naglasio njegovu nogometnu inteligenciju. "S Antoineom je uvijek bilo jako teško jer je on igrač koji izvanredno vlada tajmingom, zna se savršeno postaviti na terenu i zato ga je izuzetno teško pokrivati i braniti. On je vrlo inteligentan igrač, s kojim uvijek morate biti na oprezu jer jednim korakom možeš dobiti vrijeme i prostor ili, naravno, izgubiti sve! To su oni delikatni trenuci koje igrači poput Antoinea maksimalno iskorištavaju. Baš kad se želiš praviti pametan, da se tako izrazim, on te uhvati na spavanju. Savršeno je vladao tim segmentom igre", prisjetio se bivši hrvatski reprezentativac, dodavši uz smijeh kako nije znao da je Griezmann osmi igrač protiv kojeg je najviše puta igrao u karijeri.

FOTO Ovako su igrači Dinama proslavili naslov, Maksimir je gorio od emocija

Jedna od neizbježnih tema bila je i Griezmannova neuspješna epizoda u Barceloni, gdje se, unatoč velikim očekivanjima, nije uspio nametnuti na način kao u Atléticu. Rakitić, koji je s njim tada dijelio svlačionicu, smatra da za to ne postoji jednostavno objašnjenje. "Ah, Barça. Zašto? Mislim da to ni on sam ne zna. Ponekad u nogometu jednostavno nema zašto, ni kako, ni što se dogodilo. Jednostavno se dogodi. Mislim da to nije lako objasniti, a još manje razumjeti, jer je uistinu neobjašnjivo. Bila je šteta što ni on ni navijači Barcelone nisu mogli uživati u velikom Antoineu, ali siguran sam da mu je i to iskustvo dalo jako puno. Iz svega se uči i može se napredovati", rekao je Rakitić, koji je Griezmannov nogomet opisao kao čisti užitak, magiju i ples, ističući da Francuz istinski uživa u igri kao malo tko u profesiji, zbog čega ima njegovo potpuno divljenje.

Rakitićeve riječi dobile su dodatnu težinu u godinama koje su uslijedile. Nakon povratka u Atlético, Griezmann je potvrdio svoj legendarni status. U siječnju 2024. godine ispisao je povijest postavši najbolji strijelac kluba svih vremena, prestigavši ikonu Luisa Aragonésa. Time je zacementirao svoje mjesto među besmrtnicima "Rojiblancosa" i na najbolji mogući način odgovorio kritičarima koji su dovodili u pitanje njegovu odanost nakon odlaska u Kataloniju. Svojim igrama nije samo postizao golove, već je postao kreativno srce momčadi Diega Simeonea. Pogled usmjeren prema budućnosti otkriva i nove horizonte za tridesetpetogodišnjeg Francuza, koji je potpisao ugovor s američkim MLS klubom Orlando Cityjem, kojem će se pridružiti u srpnju 2026. godine.