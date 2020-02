Ivan Rakitić nezadovoljan ponašanjem Barcelone: Nisam zaslužio ovako nešto

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić, o čijem se odlasku iz Barcelone nagađalo ovoga ljeta, izjavio je kako mu se nije svidjelo ponašanje kluba u toj situaciji, no kako sada želi "okrenuti stranicu".

"Ne zaslužujem, niti sam zaslužio, određeno ponašanje. Mogu jasno reći da je bilo više stvari koje mi se nisu svidjele. To znaju oni koje donose odluke, a to znamo i mi. No, ponekad moraš prihvatiti stvari koje ne razumiješ i gledati prema naprijed", rekao je 31-godišnji vezni igrač novinarima nakon utakmice Barcelone i Levantea (2-1).

"Za klub mora biti najbolje ono što je najbolje za nas igrače. Nismo ovdje kako bi smo se smijali i zbijali šale", dodao je Rakitić ne iznoseći detalje.

Rakitić je od ljeta 2017. do ljeta 2019. bio igrač s najviše odigranih utakmica kod trenera Ernesta Valverda, no nakon što je ljetos uprava dovela mladog Frenkija de Jonga bio je posjednut na klupu, a Barcelona nije demantirala novinske izvještaje prema kojima je klub bio spreman prodati ili zamijeniti Rakitića. Ovaj mjesec je smijenjen Valverde, a na klupu je sjeo Quique Setien.

"Ponašanje prema Valverdeu i njegovim pomoćnicima nije bilo najbolje", rekao je hrvatski vezni igrač.

Rakitić je tri puta startao u udarnoj postavi kod Setiena, a dva puta je ulazio s klupe. U nedjelju navečer je protiv Levantea prvi put odigrao svih 90 minuta.

"Ono što želim jest uživati. Bila su ovo teška vremena, no okrenuo sam stranicu i ne želim previše razmišljati o onome što je bilo. Sada je potrebno naporno raditi, najviše što se može, jer dolazi ključni dio sezone", zaključio je.

Rakitić je u Barceloni od ljeta 2014. godine te ima ugovor do ljeta 2021.