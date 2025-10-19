Naši Portali
NEVJEROJATNA PRIČA

Ispunilo se čudesno proročanstvo Blanke Vlašić: Slavna Hrvatica savršeno je znala što će se dogoditi

Zagreb: Matea Jelić i Tonči Stipanović sportaši su godine po izboru HOO-a
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.10.2025.
u 09:13

Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport svojedobno je ugostila danas bivšu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić (40). Tada im je rekla nešto o svom bratu Nikoli, što se obistinilo. Bila je potpuno u pravu.

Nikola Vlašić je hrvatski nogometni reprezentativac koji vrlo uspješno nastupa za talijanski Torino u Serie A. Bivši hajdukovac preuzeo je desetku u momčadi i jedan je od glavnih igrača. U dresu hrvatske nogometne reprezentacije osvojio je svjetsku broncu u Kataru 2022. godine, odnosno srebro u Ligi nacija. Dosad je za vatrene upisao 58 nastupa te zabio osam pogodaka. Karijeru je započeo u splitskom Hajduku, nastavio u Evertonu gdje se nije najbolje snašao pa procvao u moskovskom CSKA, odakle se ponovno zaputio u Englesku, točnije West Ham pa naposljetku završio u Serie A.

Ugledna talijanski list Gazzetta dello Sport svojedobno je ugostila danas bivšu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić (40). Tada im je rekla nešto o svom bratu Nikoli, što se obistinilo. Bila je potpuno u pravu kada je tvrdila da će njezin mlađi brat postati poznatiji od naše atletske dive koja nas je oduševljavala godinama sjajnim skokovima u vis. 

"Bilo je to u travnju 2016. kada je četverostruka svjetska prvakinja te osvajačica srebrne i brončane olimpijske medalje u skoku vis posjetila naše prostorije prilikom dolaska na maraton u Milanu. Tada nas je odmah po dolasku pitala: "Jeste li čuli za mog brata? Zove se Nikola, 18 mu je godina i igra kao veznjak za Hajduk. Probit će se na veliku scenu i postati slavniji od mene." 

"Netko će biti ponosan na svoje proročanske moći i svog malog brata", napisala je tada Gazzetta.

Blanka Vlašić u međuvremenu se ostavila skoka u vis i udala za sportskog novinara Rubena van Guchta s kojim je dobila dijete. Mediji zadnjih mjeseci naveliko pišu o njihovom otvorenom braku, a neki događaji poprilično su šokirali domaće medije i javnost, ali svatko zna što je najbolje za njega...
