Met Gala nije više samo za glumce: Sportske zvijezde ukrale su svu pažnju, a jedna je došla bez štaka

Njujorški Metropolitan Museum of Art ponovno je postao epicentar modnog svijeta. Tradicionalno, prvog ponedjeljka u svibnju, održana je najveća modna večer, Met Gala 2026., koja je ove godine nosila temu "Costume Art", uz pravilo odijevanja "Moda je umjetnost". U središtu pozornosti, kao i nebrojeno puta na teniskim terenima, bile su sestre Williams. Venus, u svojoj ulozi domaćice, pobrinula se da njezin modni odabir ne prođe nezapaženo. Pojavila se u svjetlucavoj crnoj haljini koju je upotpunila upečatljivom srebrnom ogrlicom prebačenom preko ramena. Njezin izgled bio je, kako su otkrili modni znalci, inspiriran njezinim vlastitim portretom koji se nalazi u Nacionalnoj galeriji portreta u Washingtonu, čime je savršeno spojila umjetnost, osobnu priču i visoku modu. Uz nju je, kao podrška, bila mlađa sestra Serena Williams, koja je i sama veteranka Met Gale, a 2019. godine je također bila supredsjedateljica. Serena je oduševila u metalik srebrnoj haljini s potpisom Marca Jacobsa, modernoj interpretaciji grčkog dizajna ukrašenoj zlatnim detaljima koji su se spuštali niz jednu nogavicu.

Ipak, najdirljivija priča večeri pripadala je skijaškoj legendi Lindsey Vonn. Nepuna tri mjeseca nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini, koji je zamalo rezultirao amputacijom noge, Vonn je hrabro zakoračila na slavne stube Metropolitanskog muzeja. Za nju je, kako je sama izjavila za Vogue, ovo bila svojevrsna "povratnička zabava" nakon nesreće. U kreaciji Thoma Brownea, dizajniranoj da oponaša stoljetne kipove koji krase muzej, po prvi put je odložila štake.

- Mogu ponovno biti okružena ljudima, nositi predivnu, ženstvenu haljinu i prvi put odložiti štake - rekla je.

Njezin trijumfalni povratak bio je u snažnom kontrastu s uzbudljivim debijima mlađih sportskih nada. Umjetnička klizačica Alysa Liu, svježe okrunjena olimpijska pobjednica, debitirala je u raskošnoj bordo haljini s potpisom Louis Vuittona, i to samo nekoliko sati nakon što je proglašena najnovijom ambasadoricom te prestižne modne kuće. Svoj prvi nastup imale su i zvijezde WNBA lige, Paige Bueckers i Angel Reese, potvrđujući da nova generacija sportašica s jednakom strašću osvaja i modnu scenu.

Svijet košarke imao je snažne predstavnike. Met Gala veteran Dwyane Wade stigao je sa suprugom Gabrielle Union, pokazavši odvažan izgled bez rukava, dok je zvijezda Golden State Warriorsa Jimmy Butler debitirao u jednostavnom, ali elegantnom potpuno crnom izdanju. Russell Westbrook, poznat po svojim hrabrim modnim kombinacijama, ni ovaj put nije razočarao, pojavivši se u plavom kaputu i hlačama, bez košulje ispod. Steph Curry na crveni tepih stigao je ruku pod ruku sa suprugom Ayeshom, a par je nosio usklađene tamne kombinacije.

- S jedne strane, obožavam ovo. S druge strane, to znači da trenutno ne igram košarku - našalio se Curry.

Ništa manje zapaženi nisu bili ni predstavnici američkog nogometa. Bivši suigrači s LSU-a, Joe Burrow i Justin Jefferson, zajedno su pozirali fotografima. Burrow, quarterback Cincinnati Bengalsa, odabrao je tamnoplavo odijelo, dok se Jefferson odlučio za crno-bijelu kombinaciju.

Osim sestara Williams, svijet tenisa predstavljala je i Naomi Osaka, koja se prometnula u jednu od najzanimljivijih modnih pojava na sportskoj sceni. Obožavatelji su bili oduševljeni njezinim povratkom na događaj koji je jednom nazvala "Grand Slamom mode". Sudeći po njezinoj kreaciji, tu je izjavu mislila ozbiljno. Nosila je dvodijelni komplet s potpisom dizajnera Roberta Wuna, s kojim je već surađivala na opremi za Australian Open. Njezin izgled sastojao se od bijele haljine s izbočenim crvenim listovima, uključujući i onaj na bijelom šeširu. Na vrhu stepenica, Osaka je izvela pravu modnu transformaciju - skinula je jaknu i šešir kako bi otkrila upečatljivu crvenu haljinu ispod. Kompletna kreacija imala je preko 659.000 šavova, a za njezinu ručnu izradu bilo je potrebno više od 3.280 sati, što svjedoči o umjetničkoj vrijednosti i trudu uloženom u svaki detalj.

Uz već spomenute Alysu Liu i Lindsey Vonn, olimpijski duh na crveni je tepih donijela i skijašica slobodnog stila Eileen Gu. Njezin je izgled bio jedan od najoriginalnijih te večeri. Nosila je mini-haljinu nizozemske dizajnerice Iris Van Herpen, koja je doslovno bila prekrivena staklenim mjehurićima. U intervjuu na crvenom tepihu, Gu je otkrila da se negdje na haljini krije "tajni gumb" koji je, kada se pritisne, aktivirao ispuštanje pravih mjehurića od sapunice oko nje, stvarajući nadrealan i zaigran prizor. Svojim su se stilom istaknule i članica odbora domaćina, košarkašica A'ja Wilson, koja je za svoj prvi dolazak odabrala brončanu haljinu, te baletna plesačica Misty Copeland.

Prisutnost tolikog broja sportaša, a posebno sportašica, nije slučajnost. To je jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće industrija luksuzne mode, koja u sportašima vidi najuvjerljivije suradnike i ambasadore. Ipak, koliko god lista uzvanika bila impresivna, zanimljivo je promotriti i tko se nije pojavio. Mnogi su obožavatelji očekivali dolazak vozača Formule 1, posebice Lewisa Hamiltona, s obzirom na to da se Velika nagrada Miamija vozila samo dan ranije. No, iz svijeta oktanskog cirkusa nije bilo nikoga. Razlog leži u vječnom problemu rasporeda - Met Gala se uvijek poklapa s ključnim dijelovima sezone u mnogim sportovima. Zbog NBA doigravanja, završnice europskih nogometnih liga i važne faze teniskog kalendara, rijetko imamo priliku vidjeti najveće aktivne zvijezde tih sportova, poput Judea Bellinghama ili Julesa Koundéa, koji bi se zasigurno našli na popisu želja Anne Wintour.

Sve u svemu, Met Gala 2026. potvrdila je ono što je već neko vrijeme očito: sport i moda neraskidivo su povezani. Sportaši više nisu samo lica s naslovnica sportskih časopisa, već su postali ključni igrači u svijetu visoke mode. S obzirom na to koliko je sport postao ključan za modnu industriju, ne bi bilo iznenađujuće da se u bliskoj budućnosti istraže i kreativniji načini integracije, možda čak i kroz temu posvećenu isključivo sportu.