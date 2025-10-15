Insajder tvrdi: Bivši MVP napokon pronašao novi klub, ponovno će igrati s Hrvatom

Devetorostruki NBA All-Star igrač i MVP lige iz 2017., Russell Westbrook, potpisat će jednogodišnji ugovor sa Sacramento Kingsima, tvrdi najpouzdaniji NBA insajder Shams Charania. Ugovor bi trebao vrijediti 4.8 milijuna dolara, a sve bi trebalo biti objavljeno do kraja tjedna.

Westbrook je cijelo ljeto proveo kao slobodan igrač tražeći momčad koja mu može obećati ozbiljne minute u rotaciji, a kako bi nastavio NBA karijeru navodno je odbio i ponude iz Kine vrijedne oko 15 milijuna dolara godišnje. Kingsi su bili u potrazi za rezervnim 'playmakerom' nakon što ih je napustio Dennis Schröder.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Westbrookova karijera posljednjih je godina u padu, no i dalje drži vrijednost kao organizator igre i kvalitetan strijelac po potrebi. Momčadi mu posljednjih godina ne nude bogate ugovore zbog lošeg šuta koji ga prati cijelu karijeru, a atleticizam po kojem je poznat također nestaje.

Prošlu sezonu proveo je u Denver Nuggetsima gdje je odigrao 75 utakmica, od čega 36 kao starter, i u prosjeku zabijao 13.3 poena, dijelio 6.1 asistenciju i hvatao 4.9 skokova uz postotak đuta od 44.9 posto. U Kingsima će se ponovno spojiti s Darijem Šarićem s kojim je svlačionicu dijelio i prošle sezone u Denveru.

VEZANI ČLANCI:

Westbrook ulazi u svoju 18. NBA sezonu, a u karijeri je devet puta bio All-Star, devet puta je biran u jednu od tri All-NBA momčadi, ima dvije titule najboljeg strijelca, triput je predvodio ligu u asistencijama i dvaput bio MVP All-Star utakmice. Kruna karijere mu je MVP nagrada iz 2017., a čak je tri puta sezonu završavao s triple-doubleom prosjekom.