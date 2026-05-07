'OSJEĆAM TO'

Skok s motkom dodan na miting u Monaku, Duplantis obećao napad na svjetski rekord

07.05.2026.
u 22:33

Natjecanje u skoku motkom isprva nije bilo u planu za miting na stadionu Louis II., ali je dodano zahvaljujući Duplantisovoj želji da baš u svom novom boravištu postavi najbolji rezultat u povijesti u svojoj atletskoj disciplini.

Svjetski rekorder u skoku motkom, 27-godišnji fenomenalni švedski atletičar Armand 'Mondo' Duplantis, koji je odnedavno postao stanovnik Monaka, obećao je u četvrtak napad na svoj svjetski rekord kad 10. srpnja nastupi na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlu.

Natjecanje u skoku motkom isprva nije bilo u planu za miting na stadionu Louis II., ali je dodano zahvaljujući Duplantisovoj želji da baš u svom novom boravištu postavi najbolji rezultat u povijesti u svojoj atletskoj disciplini.

"Sada kada ovdje živim i treniram, osjećam da baš tu moram postaviti svjetski rekord", izjavio je Duplantis uz širok osmijeh na konferenciji za novinare.

Svjetski rekord, ukupno 15. u vlasništvu švedskog skakača, trenutačno iznosi 6,31 metar, a Mondo ga je postavio u ožujku u švedskoj Uppsali. No, pitanje je hoće li taj rezultat ostati svjetski rekord do mitinga u Monte Carlu, jer bi Duplantis do tada trebao nastupiti na još tri mitinga Dijamantne lige: 16. svibnja na otvaranju u Šangaju, 7. lipnja u Stockholmu i 19. lipnja u Dohi.
