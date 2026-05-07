Kineskinje i Japanci prvi polufinalisti

Stolnotenisači Japana i stolnotenisačice Kine kao prvi su izborili plasman u polufinale na Svjetskom momčadskom i ekipnom prvenstvu kojem je domaćin London.

Reprezentacija Japana je s 3-1 bila bolja od Njemačke. Japanci su poveli 2-0 nakon što je Tomokazu Harimoto pobijedio Benedikta Dudu s 3-0 (11-4, 11-4, 11-6), dok je Sora Matsushima bio bolji od Danga Qiua s 3-1 (5-11, 11-2, 12-10, 11-5).

Jedini je bod Nijemcima donio Patrick Franziska koji je nadjačao Shunsukea Togamija s 3-1 (11-6, 11-9, 8-11, 11-7), dok je sve zaključio Harimoto pobjedom protiv Qiua od 3-0 (12-10, 15-13, 11-9). U svakom je setu naturalizirani Nijemac Qui imao šansu, ali je na kraju ostao bez osvojenog seta.

U polufinalu će Japan igrati protiv pobjednika ogleda u kojem se kasnije u četvrtak sastaju Švedska i Tajvan. U srijedu su Šveđani s 3-0 u osmini finala pobijedili hrvatske stolnotenisače.

Stolnotenisačice Kine opravdale su status favoritkinja u četvrtfinalnom ogledu protiv Južne Koreje u kojem su slavile s 3-0. Jedina je bez izgubljenog seta meč dobila Wang Manyua koja je pobijedila Shin Yu Bin s 11-1, 11-4, 11-4.

Potom je Sun Yingsha nadjačala Kim Na Yeong s 3-2 (11-7, 7-11, 7-11, 11-4, 11-9), dok je Wang Yidi bila bolja od Park Ga Hyeon s 3-1 (11-5, 11-3, 10-12, 11-2). U polufinalu će Kina igrati protiv pobjednica iz meč Francuskinja i Rumunjki. Taj je meč na rasporedu tijekom petka.

U nastavku četvrtka četvrtfinale će odigrati Njemačka i Hong Kong, a bolji iz tog ogleda u polufinalu čeka Ukrajinu ili Japan.

Stolnotenisko momčadsko SP, četvrtfinale:

Japan - Njemačka 3-1

Švedska - Tajvan (kasnije, četvrtak)

Francuska - Brazil (petak)

Kina - Južna Koreja (petak)

Ekipno momčadsko SP, četvrtfinale:

Kina - Južna Koreja 3-0

Njemačka - Hong Kong (kasnije, četvrtak)

Ukrajina - Japan (petak)

Francuska - Rumunjska (petak)