Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STOLNI TENIS

Kineskinje i Japanci prvi polufinalisti

Stolni tenis, WTT - Zagreb 2022, 1/4 finale, Arapović/Jeger - Shan/Winter
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.05.2026.
u 17:37

Reprezentacija Japana je s 3-1 bila bolja od Njemačke. Japanci su poveli 2-0 nakon što je Tomokazu Harimoto pobijedio Benedikta Dudu s 3-0 (11-4, 11-4, 11-6), dok je Sora Matsushima bio bolji od Danga Qiua s 3-1 (5-11, 11-2, 12-10, 11-5).

Stolnotenisači Japana i stolnotenisačice Kine kao prvi su izborili plasman u polufinale na Svjetskom momčadskom i ekipnom prvenstvu kojem je domaćin London.

Reprezentacija Japana je s 3-1 bila bolja od Njemačke. Japanci su poveli 2-0 nakon što je Tomokazu Harimoto pobijedio Benedikta Dudu s 3-0 (11-4, 11-4, 11-6), dok je Sora Matsushima bio bolji od Danga Qiua s 3-1 (5-11, 11-2, 12-10, 11-5).

Jedini je bod Nijemcima donio Patrick Franziska koji je nadjačao Shunsukea Togamija s 3-1 (11-6, 11-9, 8-11, 11-7), dok je sve zaključio Harimoto pobjedom protiv Qiua od 3-0 (12-10, 15-13, 11-9). U svakom je setu naturalizirani Nijemac Qui imao šansu, ali je na kraju ostao bez osvojenog seta.

U polufinalu će Japan igrati protiv pobjednika ogleda u kojem se kasnije u četvrtak sastaju Švedska i Tajvan. U srijedu su Šveđani s 3-0 u osmini finala pobijedili hrvatske stolnotenisače.

Stolnotenisačice Kine opravdale su status favoritkinja u četvrtfinalnom ogledu protiv Južne Koreje u kojem su slavile s 3-0. Jedina je bez izgubljenog seta meč dobila Wang Manyua koja je pobijedila Shin Yu Bin s 11-1, 11-4, 11-4.

Potom je Sun Yingsha nadjačala Kim Na Yeong s 3-2 (11-7, 7-11, 7-11, 11-4, 11-9), dok je Wang Yidi bila bolja od Park Ga Hyeon s 3-1 (11-5, 11-3, 10-12, 11-2). U polufinalu će Kina igrati protiv pobjednica iz meč Francuskinja i Rumunjki. Taj je meč na rasporedu tijekom petka.

U nastavku četvrtka četvrtfinale će  odigrati Njemačka i Hong Kong, a bolji iz tog ogleda u polufinalu čeka Ukrajinu ili Japan.

Stolnotenisko momčadsko SP, četvrtfinale:

Japan - Njemačka 3-1

Švedska - Tajvan (kasnije, četvrtak)

Francuska - Brazil (petak)

Kina - Južna Koreja (petak)

Ekipno momčadsko SP, četvrtfinale:

Kina - Južna Koreja 3-0

Njemačka - Hong Kong (kasnije, četvrtak)

Ukrajina - Japan (petak)

Francuska - Rumunjska (petak)
Ključne riječi
Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

XTERRA Croatia

Sportski turizam u punom sjaju: XTERRA Croatia na Mali Lošinj dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države

Na današnjoj konferenciji za medije u Hotelu Bellevue najavljeno je drugo izdanje utrke XTERRA Croatia, koja će se u Malom Lošinju održati od 8. do 10. svibnja 2026. godine. Ovaj prestižni sportski događaj, dio globalne serije koja je sinonim za avanturu i vrhunski kros triatlon, ove godine na otok dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države, čime se Lošinj čvrsto pozicionira uz bok najatraktivnijim svjetskim outdoor destinacijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!