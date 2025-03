Imao je milijune, danas prosi i pada po ulici, ljudi od njega okreću glavu: 'On je bolestan...'

Bivša NBA zvijezda Delonte West (40) iza sebe ima tužnu životnu priču. Nakon sportske karijere propao je i završio kao beskućnik i ovisnik.

Ovaj bivši NBA košarkaš snimljen je u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu. Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu, gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. U karijeri je zaradio 16 milijuna dolara.

No nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Danas je beskućnik i ovisnik, a zbog svoga stila života više je puta imao problema s policijom. Svojedobno je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio: – Više nisam u tom životu.

Nesretnom Westu pokušao je pomoći Mark Cuban, američki milijarder i vlasnik Dallasa. Međutim, objasnio je da je odustao od toga.

Former NBA player Delonte West was spotted strung out in parking lot days after his arrest pic.twitter.com/cE6GaFi023 — Crime Net (@TRIGGERHAPPYV1) June 15, 2024

– Odvedemo ga na odvikavanje na Floridu, a on uzme stvari, baci ih preko ograde i nestane – rekao je Cuban.

Cuban je nekoliko godina pokušavao pomoći Westu. Bivši košarkaš nakon boravka na rehabilitaciji čak je dobio posao i činilo se da staje na noge. No ovisnost je bila jača od svega.

– On je bolestan, ima bipolarni poremećaj. Za njega je to borba. Ovisnost je užasna stvar. A i mentalna bolest je užasna. On prvo mora željeti da mu se pomogne. Pokušao sam to. Znam da mu je teško, ali želim mu samo najbolje – rekao je Cuban koji je očito digao ruke od Westa.

This woman found former NBA player Delonte West dancing in front of a 7-Eleven and recorded him 😔💔 pic.twitter.com/90toB0erM6 — Daily Loud (@DailyLoud) April 7, 2023

Nažalost, čini se da situacija nesretnog košarkaša ide samo nagore. Amerikanci ga često snime kako luta po ulicama, a jedan ga je navijač svojedobno vidio kako šeta bos.

Na društvenim mrežama sada se dijeli snimka koju je napravila jedna žena, a na njoj se vidi kako West ničim izazvan pleše ispred jedne trgovine.

Tužno je vidjeti i njegovu pojavu jer sve više propada i teško bi netko mogao zaključiti da se radi o čovjeku koji je nekada bio vrhunski sportaš.