Imamo novog svjetskog prvaka na 100 m, sva tri mjesta na postolju SAD-u

Amerikanac Fred Kerley pobijedio je na 100 metara za 9.86 sekundi na Svjetskom atletskom prvenstvu u američkom Eugeneu, dok je olimpijski pobjednik u ovoj disciplini Marcell Jacobs iz Italije otkazao polufinale zbog ozljede.

Amerikanci su "pokorili" 100 metara jer su osvojili sve medalje, u finalu su bila četiri predstavnika SAD-a, trojica su završila unutar dvije stotinke.

Kerley je za dvije stotinke bio bolji od Marvina Bracyja, a broncu je osvojio Trayvon Bromell s 9.89. Fred Kerley je zablistao već u petak pobijedivši u prvoj rundi s 9.79 sekundi, u polufinalu je istrčao 10.02. U finalu je prvi favorit bio 95 metara iza Bracyja, ali ga je pretekao u završnih pet metara za svoju prvu pojedinačnu zlatnu medalju i prvi američki "triple" na 100 metara od 1991.

"Izvanredno je biti u društvu legendi. Carl Lewis, Leroy Burrell i Dennis Mitchell su to učinili 1991., mi smo to učinili 2022. I izvanredno je to učiniti na američkom tlu, s publikom iza nas . Nisam znao da sam pobijedio sve dok nisam podignuo pogled i vidio mjerač vremena sa svojim imenom. Napravio sam nešto što je malo trkača na 400 metara uspjelo. u srednjoj školi bavio se 100m, 200m i skokom u dalj. Sad se vraćam svojim ljubavima iz djetinjstva", kazao je novi prvak Kersey, koji je dugo bio 400-metraš.

Na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama Kerley je bio drugi na 100 m, prije tri godine treći na SP-u na 400 m, a medalje je osvojio i u štafetama 4 x 400 m.

"Znam da mi trčanje danas otvara mnoga vrata i budućnost izgleda svijetla za mene. Još uvijek treniram na 400 m kako bih postigao velike stvari. Motivacije mi ne nedostaje, imao sam teško djetinjstvo, odgojila me teta. Žrtvovala je svoj život za mene, moju braću, moje sestre i moje rođake, sve nas je posvojila, nas 13. Imali smo jednu sobu, nas 13 smo spavali u njoj. A kod kuće je bilo 26 djece. Nevjerojatno je postići nešto što je malo ljudi u mom položaju postiglo", kazao je Kerley.

Branitelj naslova Christian Coleman, koji prošle godine nije bio na OI-ju zbog kazne zbog tri propuštena dopinška testa, ovoga je puta ostao bez medalje. Kao četvrti Amerikanac bio je ukupno šesti s 10.01, ispred Jamajčanina Obliquea Seville (9.97) i Južnoafrikanca Akanija Simibinea (10.01).

Jacobs je odustao prije polufinala zbog ozljede mišića desne noge, objavio je Talijanski atletski savez. Dvadesetsedmogodišnji Jacobs šokirao je zlatom i europskim rekordom od 9,80 na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Tokiju. U 2021. godini nije nastupio ni na jednoj utrci, a u ožujku ove godine osvojio je novo zlato na 60 metara na dvoranskom SP-u u Beogradu. Tada je zbog niza ozljeda otkazao niz nastupa, a u petak je trčao u prvom krugu kvalifikacija u Eugeneu i izborio polufinale s 10.04 sekunde.