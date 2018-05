Ima zabranu gledati utakmice, no sve je izigrao nevjerojatnim potezom

Nevjerojatne scene dolaze iz turske druge lige, a u glavnoj ulozi je navijač Denizlispora Ali Demirkaya.

On je dobio zabranu ulaska na stadion godinu dana, no to ga nije spriječilo da gleda važnu utakmicu za opstanak svog kluba protiv Gaziantespora.

Navijač je na zabranu odgovorio dovođenjem dizalice pred stadion, pa je zapravo imao odličnu poziciju ga gleda utakmicu.

1 yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp maçı stat dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi. pic.twitter.com/wKSRPR6lDg — De Marke Sports (@demarkesports) 28. travnja 2018.

- Utakmica je bila jako važna za našu momčad. Uoči utakmica otišao sam na policiju potpisati da neću na stadion, a onda sam otišao iznajmiti dizalicu. Platio sam 70 eura za iznajmljivanje. Na kraju mi policija nije dala da odgledam utakmicu do kraja - rekao je Demirkaya.

Ne treba ni reći da je njegov potez oduševio prisutne gledatelje koji su ga pozdravili velikim pljeskom.

Na kraju je imao i velikog razloga za zadovoljstvo jer je njegova momčad slavila 5:0.