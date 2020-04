Igre prijestolja: Michael Jordan sprdao se javno sa svojim šefom

Ovih dana u Americi je započelo prikazivanje najiščekivanijeg sportskog dokumentarca godine "The Last Dance", priče u deset nastavaka o posljednjem (šestom) naslovu NBA prvaka Chicago Bullsa. Zapravo, priča je to o posljednjoj sezoni Michaela Jordana među "Bikovima", a da je posljednja postalo je jasno onog dana kada je glavni menadžer kluba Jerry Krause kazao treneru Philu Jacksonu da mu je to posljednja sezona u tom klubu.

Arhitekt šampionskih Bullsa Jerry Krause imao je ideju da se već te sezone, nakon osvojenog petog naslova, krene u reizgradnju sastava i da se ne produži suradnja s trenerom Jacksonom. No, ta ideja nije se svidjela najboljem NBA košarkašu (svih vremena) pa je stvari u svoje ruke uzeo vlasnik kluba Jerry Reinsdorf koji je otišao u Montanu i s Philom dogovorio još jednu sezonu suradnje vrijedne šest milijuna USD. Bilo je to puno više od onoga što je treneru bio spreman dati Krause, a ravno onome što je tražio Jackson koji je govorio da on zaslužuje biti plaćen kao treneri koje pobjeđuje.

Jednog dana, uoči sezone, Krause je u svoj ured pozvao Jacksona koji se prisjetio:

- Kazao mi je da mi je to posljednja sezona u Bullsima pa čak i ako ne doživimo niti jedan poraz i izborimo 82 pobjede u osnovnom dijelu sezone. Kazao sam dobro i izašao. Njegov odnos sa mnom postao je cirkus i tu više nije bilo prostora za izmirenje.

Da mu je to posljednja sezona u Bullsima Jordan je dao do znanja ovim riječima:

- Odmah nakon osvajanja petog naslova ja sam rekao da na mene ne računaju ako nam Phil nije trener. Istekao mi je ugovor i bio sam u prilici birati, a ja ne bih izabrao igrati za drugog trenera.

A Jordanova netrpeljivost prema Krauseu hranila se i s jednom GM-ovom nespretnom izjavom:

- Naslove osvajaju organizacije, a ne igrači.

Uzalud je Krause isticao kako je novinar previdio spomenuti sklop "a ne samo igrači" i to je nešto što mu prilično egocentrični Jordan nikad nije oprostio:

- Ljudi koji rade u klubu su dragi ljudi, no ipak su igrači ti koji osvajaju naslove. To što je rekao Krause, napad je na ono kako ja pristupam utakmicama.

Kako u filmu svjedoči Michael Wilbon, tadašnji novinar Washington Posta, Jordan se s Krauseom otvoreno izrugivao. Ismijavao ga je na svakom koraku. Tako je na jednom treningu prišao svom šefu i, vidjevši neke bočicu s tabletama u njegovoj ruci, kazao:

- Jesu li to tablete koje piješ da bi ostao tako nizak ili su to tablete za skidanje kilograma?

Kako je Krause bio vrlo nizak i zdepast i debeo čovjek ovo mu zacijelo nije sjelo dobro baš kao i podbadanje prije izlaska na zagrijavanje za prvu utakmicu sezone 1997./1998.

- Jerry, ideš li s nama na zagrijavanje?

- Da - otpovrnuo je Krause, na što mu je MJ ovako zavukao:

- Ljudi iz održavanja dvorane morat će u tom slučaju spustiti koš.

Nakon svega, zacijelo ćete se zapitati je li Jerry Krause bio loš čovjek? Evo što kažu drugi o njemu.

- Krause je bio dobar čovjek, moglo se to vidjeti i kako se odnosi prema djeci od nas igrača - kazao je centar Bill Wenington.

- Krause je bio jedan od najfinijih ljudi koje sam ikada upoznao, no ponekad je volio ljude koji mu to nisu uzvraćali i to bi ga razočaralo - izjavio je za ovaj film vlasnik Bullsa Jerry Reinsdorf koji je još dodao:

- Krause je u početku volio Phila, no onda su se među njima razvile tenzije. To što iz kluba na svadbu svoje pokćerke nije pozvao jedino Phila bio je Krauseov loš potez, no Jacksona to i nije toliko pogodilo. Trebate znati da je upravo Krause doveo Jacksona u Chicago, za pomoćnog trenera, i da se to nije dogodilo možda nikad ne biste čuli za Phila Jacksona.

Eto, to je bio sadržaj prve epizode serijala "The Last Dance" nakon kojeg vam možemo samo reći da jedva čekamo drugu epizodu. Jer, za očekivati je, da ćemo i u preostalih devet epizoda gledati svojevrsne dvorske "Igre prijestolja".