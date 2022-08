Igrao za Villarreal, a oženio Hrvaticu s Brača koja ga je učlanila u Hajduk. Otkriva za koga će navijati

Nogometaši Hajduka danas u 21 sat igraju utakmicu godine, a mnogi od njih i utakmice karijere. Prednost Villarreala od 4:2 iz prve utakmice nije mala, ali uz čudesnu atmosferu u Poljudu Hajduk sigurno ima šanse za prolazak u skupinu Konferencijske lige. Naravno, za srušiti aktualnog polufinalista Lige prvaka trebat će se puno toga poklopiti.

U obitelji Peña ovog će četvrtka navečer emocije biti podijeljene. Juan će navijati za Villarreal, a njegova supruga Silvana i sin Adrian bit će bliže Hajduku. A zanimljiva je ta poveznica ovog bivšeg nogometaša s Hrvatskom. Svoju suprugu, djevojačkog prezimena Marinović, s otoka Brač, upoznao je u rodnom gradu Santa Cruz de la Sierri... Brački korijeni, logično je, bliski su Hajduku, a već pri prvom dolasku u Hrvatsku Silvijina obitelj Juana i Adriana odmah je učlanila u Hajduk.

– Naša veza s Hrvatskom je snažna i ta utakmica će za nas biti poseban doživljaj. Pa mene moje supruga zafrkava da se ne prezivam Peña, nego Penavić – smije se Juan i nastavlja:

Villarreal je iznad

– Naravno da ću ja navijati za Villarreal jer je to moj klub. No posebno snažnu emociju moja obitelj ima i za Hajduk, posebno zbog obitelji moje supruge. Bit će to veliki dan u našoj obitelji. Nadam se samo da ćemo gledati dobru utakmicu.

Juan Manuel Peña bivši je nogometni reprezentativac Bolivije za koju je igrao 85 puta. Nastupao je i na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, a dubok trag ostavio je i u španjolskom nogometu igrajući za Valladolid, Villarreal i Celtu. Ukupno, u Primeri je igrao 13 godina, podatak je to kojim se rijetki stranci mogu pohvaliti.

Malo smo porazgovarali i o onome što je vidio u prvoj utakmici Villarreala i Hajduka koju je gledao uživo.

– Mislim da je intenzitet igre koju ima Villarreal razina daleko iznad Hajdukove. To je njihov zaštitni znak jer su u stanju kontrolirati utakmicu i protiv puno jačih protivnika od Hajduka. U prvoj utakmici u jednom su trenutku ubacili u višu brzinu i vidjeli ste što se dogodilo. Hajduk je zabio dva pogotka iako nije igrao dobro. To je zapravo iznenađenje. U ovakvim utakmicama sve je moguće, pa i da Hajduk prvi zabije dva pogotka i dovede utakmicu u neizvjesne vode. Sigurno će Hajduku uvelike pomoći to ozračje na Poljudu. No u normalnim okolnostima čini mi se da je presudna individualna kvaliteta momčadi Villarreala – naglašava Peña.

A što bi se to trebalo poklopiti za senzacionalnu pobjedu i prolazak Hajduka u četvrtak na Poljudu?

– Uh, ne znam... Možda da se Villarrealu dogodi nekakva blokada i ne uspiju zaigrati onako kako igraju svaki dan. Villarreal je kontrolirao igru u potpunosti. Jako dobro su izgledali i u zadnjoj utakmici protiv madridskog Atlética u gostima. U takvim je okolnostima jako teško nametnuti se. Teško je uzdati se u neku nepredviđenu okolnost na koju neće moći računati ni Unai Emery. Dakle, u normalnim okolnostima, Villarreal će sigurno imati više prilika... Hajduk ima nekoliko jako dobrih igrača. No ovaj put protivnik je jednostavno bolja momčad, sjajno uređen klub na čijem se konceptu sustavno radi već godinama. Ništa nije slučajno, pa ni polufinale Lige prvaka ili osvajanje Europske lige. Za takve dosege morate raditi jako dugo... – naglašava Peña.

Njegov sin Adrian donedavno je bio i u Dinamu u koji je, na nagovor Alena Peternaca, stigao baš iz Villarrealove omladinske škole. Nakon nekoliko mjeseci provedenih u Maksimiru, mladi Adrian odlučio se na povratak u Villarreal...

– Adrianu je u Hrvatskoj bilo sjajno. Već je počeo učiti hrvatski jezik. Život u Boliviji jako je sličan onom u Hrvatskoj. Rekao bih da imate sličan mentalitet kao i mi u Boliviji. Adrianu se jako svidjela hrvatska kuhinja, posebice janjetina. A posebno je oduševljen bio tolikim brojem pekarnica u Zagrebu. Morao sam ga stalno upozoravati da ne jede toliko kruha – smije se Peña.

Sin otišao iz Dinama

– Trenutačno trenira u Španjolskoj. Nažalost, u Dinamu nismo uspjeli ostvariti zacrtano. Zato je sada jako važno donijeti ispravnu odluku. Najvažnije je odabrati najbolju opciju. No vrijeme je pred njim, još je mlad i nikamo se ne žurimo. Važno da uživa. Ne pritišćem ga jer je život profesionalnog sportaša jako zahtjevan i težak. Tek mu je 17 godina i najvažnije je da u ovom trenutku završi obrazovanje. Podržavamo ga u svemu, a dobro je da ima svoje snove i marljivo radi – ističe Juan Manuel.

U Boliviji Peña ima i nogometu akademiju, a plan mu je povezati južnoamerički nogomet s hrvatskim.

– Naravno, ako postoji obostrani interes i poslovna logika. Akademiju sam pokrenuo prije četiri godine, a sada naš program pohađa oko 200 djece. Također, brinem se i o karijerama nekolicine mladih bolivijskih igrača koji igraju za seniorsku reprezentaciju Bolivije. Jako je važno da klinci u akademiji dobiju opća znanja kako bi se lakše nosili s izazovima i razvili u kvalitetne osobe – zaključio je Juan Manuel Peña.

