Igrao za Srbiju, sad mijenja reprezentaciju: 'Razgovarao sam s Prosinečkim'

Bojan Nastić, lijevi bek Genka, prošao je sve mlađe uzraste igrajući za reprezentaciju Srbije, ali odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za BiH.

Potvrdio je to i sam u razgovoru za SportSport.ba.

- Moja želja da zaigram za rodnu zemlju nikad nije bila upitna. Stalno to govorim, a to je očito došlo i do Prosinečkog. On me kontaktirao, imali smo otvoren razgovor. Na meni je da promijenim sportsko državljanstvo, da nastavim dobro igrati i onda nije isključeno da već u svibnju budem dio te reprezentacije. To bi bilo odlično, rekao je Nastić.

Robert Prosinečki jučer je klupi BiH u Le Havreu remizirao protiv Senegala 0:0, a nekoliko dana ranije slavio je u Bugarskoj s 1:0.