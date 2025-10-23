Igrao je za veliki Real, bio prvak Španjolske, a sada u Hrvatskoj strahuje od otkaza

Ovo su dvije strane medalje opusa Victora Sancheza uoči utakmice 2. kola grupne faze Konferencijske lige s praškom Spartom na Rujevici (četvrtak, 18.45) – međusobno nepovezane, a opet intrigantne; koliko su Victor Sanchez del Amo – nogometaš i Victor Sanchez del Amo – trener zapravo oprečni pojmovi.

Pogledajte za početak kakav CV ima ovaj 49-godišnji Španjolac, od kojega su od stranih trenera u HNL-u samo Gattuso i Cannavaro bogatije riznice: naime, Victor Sanchez bio je europski prvak s Real Madridom – 20. svibnja 1998. u Amsterdamu s klupe zajedno sa Šukerom gledao kako Mijatović hladnokrvno zabija Juventusu za 1:0.

Pola sata kasnije te amsterdamske večeri Victor Sanchez bio je i na podiju s medaljom i peharom Lige prvaka, zajedno s dvojicom Hrvata: spomenutim suigračem Šukerom i jedinim neslužbenim licem na dodjeli trofeja, našim najpoznatijim globetrotterom Matom Lončarom, poznatijem kao Mate Biljarist.

Prvak s Deportivom

Rođeni Madriđanin Victor Sanchez ima 80 nastupa za Real Madrid, od toga čak 48 u grupnoj fazi Lige prvaka – Rijeka ih ima samo deset, svih 10 u pretkolima. Victor Sanchez s Real Madridom je u Ligi prvaka osim Juventus među ostalim pobjeđivao i Porto 2:0 i 4:0, a potom s Deportivom i PSG 3:1 i 4:3, Manchester United 3:2, Arsenal dvaput po 2:0, Bayern s 3:2, Juventus dvaput po 1:0 i Milan s 4:0.

Victor Sanchez bio je 2000. godine s Deportivom senzacionalni prvak Španjolske, a 2002. doživio je još jedan klimaks s galicijskim klubom: bio je u prvih 11 Deportiva koji je na Bernabeuu šokirao Real Madrid u stotom finalu Kraljeva kupa: Victor Sanchez zasjenio je toga dana galacticose Roberta Carlosa, Hierra, Figa, Zidanea, Raula...

Desnokrilni nogometaš Victor Sanchez ima osam nastupa za španjolsku A reprezentaciju, koristili su ga izbornici Camacho i Aragones, a već spomenute 1998. godine bio je europski prvak sa španjolskom selekcijom do 21 godine; suigrači su mu bili Salgado, Valeron, Guti, Morientes... Da, Victor je bio izvrstan nogometaš, a galerija njegova mobitela sadrži neprocjenjive fotografije iz tog vremena. Čak i YouTube u svojoj arhivi ima 9-minutni pregled Victorovih golova. Isplati ga se pogledati...

Predala šampionsko žezlo

A pogledajte kakva je sadašnjost Victora Sancheza: Rijeka – koju je preuzeo 3. rujna – nakon deset kola SuperSport HNL-a ima samo 11 bodova i već je predala šampionsko žezlo, budući da Dinamo i Hajduk već imaju dvostruko više bodova na kontu. Za usporedbu, Rijeka je u ovo doba prošle sezone imala čak osam bodova više, i po svemu ovome, najlošiji je prvak HNL-a koji je startao u novu sezonu. Sanchez je tome pridonio sa samo jednom pobjedom u pet nastupa u prvenstvu ili ukupno šest bodova, odnosno samo 40 posto osvojenih. Za usporedbu, to je bod više nego što ih je Đalović osvojio u prvih pet kola.

Taj i takav Victor Sanchez – proslavljeni realovac, europski prvak – sada se na Rujevici bori – ne samo za Rijekin europski saldo, nego doslovno za goli trenerski život. Naime, ranjena Rijeka u četvrtak ipak dočekuje favorita: Sparta je vodeća momčad češkog prvenstva s 27 bodova iz 12 utakmica te s tri boda Konferencijskoj ligi nakon uvjerljive pobjede nad irskim Shamrock Roversom 4:1. Rijeka je, podsjetimo, već pala u Armeniji. I Rijeka nakon Sparte dočekuje još jednog ranjenika, Osijek, a potom ide u Maksimir. Ne bude li tu nešto ušićarila, Victora Sancheza već će početi uspoređivati sa zapanjujuće neuspješnim Serseom Cosmijem...

Rijeka će Čehe dočekati bez suspendiranog Nike Jankovića, zbog crvenog kartona, već šestog ove sezone u svim natjecanjima: protiv Ludogoreca dobili su ih Rukavina i Fruk, protiv Osijeka Petrović, protiv PAOK-a Majstorović, protiv Noe Janković, a jedan je dobio i bivši trener Đalović. Utakmicu Rijeka – Sparta sudit će Englez Robert Jones.

Inače, Rijeka već gotovo pet godina čeka pobjedu u grupnoj fazi europskog natjecanja. Posljednji put pobijedila je 10. prosinca 2020., suparnik je bio nizozemski Alkmaar, rezultat 2:1, a strijelci Menalo i Tomečak.