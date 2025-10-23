Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTUPAJU U EUROPI

Što kažu kladionice? Ovo su šanse Dinama i Rijeke u večerašnjim utakmicama

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.10.2025.
u 08:29

Prema kladionicama, Dinamo je blagi favorit u današnjem dvoboju. Na pobjedu hrvatskog prvaka koeficijent iznosi 2.40, na remi 3.40, dok je pobjeda Malmöa procijenjena na 2.95.

Nogometaše Dinama i Rijeke večeras očekuju novi europski izazovi. Dinamo nastavlja svoj put u Europskoj ligi, dok će Rijeka tražiti prve bodove u Konferencijskoj.

Zagrepčani su nakon dva kola vodeća momčad skupine u Europskoj ligi. Plava momčad otvorila je natjecanje pobjedom 3:1 protiv Fenerbahčea, a istim rezultatom svladala je i Maccabi Tel Aviv. Večeras ih od 21 sat čeka gostovanje kod Malmöa, posljednjeplasirane momčadi skupine koja još uvijek čeka prvu pobjedu. Šveđani su dosad izgubili od Ludogoreca (1:2) i Viktorije Plzen (0:3), uz gol-razliku 1:5.

Prema kladionicama, Dinamo je blagi favorit u današnjem dvoboju. Na pobjedu hrvatskog prvaka koeficijent iznosi 2.40, na remi 3.40, dok je pobjeda Malmöa procijenjena na 2.95.

Rijeka će svoj europski ogled odigrati nešto ranije, od 18:45 sati, kada na Rujevicu stiže Sparta Prag. Riječani su Konferencijsku ligu otvorili minimalnim porazom 0:1 od armenskog Noaha, dok je Sparta u prvom kolu bila uvjerljiva protiv Shamrock Roversa, slavivši 4:1. Kladionice ulogu favorita i ovoga puta prepuštaju češkoj momčadi, na čiju se pobjedu nudi koeficijent 2.00, dok su remi i pobjeda Rijeke procijenjeni na 3.50.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Ključne riječi
Dinamo Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja