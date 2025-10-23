Što kažu kladionice? Ovo su šanse Dinama i Rijeke u večerašnjim utakmicama

Nogometaše Dinama i Rijeke večeras očekuju novi europski izazovi. Dinamo nastavlja svoj put u Europskoj ligi, dok će Rijeka tražiti prve bodove u Konferencijskoj.

Zagrepčani su nakon dva kola vodeća momčad skupine u Europskoj ligi. Plava momčad otvorila je natjecanje pobjedom 3:1 protiv Fenerbahčea, a istim rezultatom svladala je i Maccabi Tel Aviv. Večeras ih od 21 sat čeka gostovanje kod Malmöa, posljednjeplasirane momčadi skupine koja još uvijek čeka prvu pobjedu. Šveđani su dosad izgubili od Ludogoreca (1:2) i Viktorije Plzen (0:3), uz gol-razliku 1:5.

Prema kladionicama, Dinamo je blagi favorit u današnjem dvoboju. Na pobjedu hrvatskog prvaka koeficijent iznosi 2.40, na remi 3.40, dok je pobjeda Malmöa procijenjena na 2.95.

Rijeka će svoj europski ogled odigrati nešto ranije, od 18:45 sati, kada na Rujevicu stiže Sparta Prag. Riječani su Konferencijsku ligu otvorili minimalnim porazom 0:1 od armenskog Noaha, dok je Sparta u prvom kolu bila uvjerljiva protiv Shamrock Roversa, slavivši 4:1. Kladionice ulogu favorita i ovoga puta prepuštaju češkoj momčadi, na čiju se pobjedu nudi koeficijent 2.00, dok su remi i pobjeda Rijeke procijenjeni na 3.50.