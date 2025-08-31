Igor Tudor odlično krenuo u sezonu, Vlahović mu donio drugu pobjedu

Nogometaši Juventusa pobijedili su na gostovanju u Genovi s minimalnih 1-0 i nalaze se među četiri momčadi koje su ostvarile po dvije pobjede na startu nove sezone talijanske Serie A.

Momčadi Igora Tudora tri boda je donio Dušan Vlahović golom u 73. minuti.

Po šest bodova nakon dva kola imaju prvak Napoli, Juventus, Cremonese i Roma. Genoa je osvojila jedan bod i jedna od tri momčadi koje u prva dva kola nisu postigle pogodak.

Među njima je i Torino koji je pred svojim navijačima u nedjelju odigrao 0-0 protiv Fiorentine. Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad, a kod gostiju je to isto učinio Marin Pongračić. Oba hrvatska reprezentativca su dobila žute kartone, Vlašić u prvom, a Pongračić u drugom poluvremenu.

Serie A - 2. kolo

Genoa - Juventus 0-1 (Vlahović 73)

Torino - Fiorentina 0-0

Inter - Udinese (20.45)

Lazio - Verona (20.45)

Odigrano u petak i subotu:

Bologna - Como 1-0 (Orsolini 59)

Parma - Atalanta 1-1 (Cutrone 85 / Pašalić 79)

Napoli - Cagliari 1-0 (Anguissa 90+5)

Pisa - Roma 0-1 (Soule 55)

Cremonese - Sassuolo 3-2 (Terracciano 37, Vazquez 39, De Luca 90+3-11m / Pinamonti 64, Berardi 73-11m)

Lecce - Milan 0-2 (Loftus-Cheek 66, Pulišić 86)