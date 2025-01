Igor Karačić umalo stradao u hotelu! Otkrivamo što se dogodilo hrvatskom reprezentativcu

Igor Karačić, igrač poljskog Kielcea, polako ulazi u formu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Nakon ozlijede Luke Cindrića, izbornik Sigurdsson ga je pozvao da se priključi reprezentaciji u Karlovcu, a Igor je bez razmišljanja spakirao stvari i došao iz Poljske gdje je odrađivao bazične pripreme. Protiv Egipta i Zelenortskih otoka nije se upisao u listu strijelaca, ali je zato protiv Islanda postigao dva bitna pogotka, u trenucima kada se stvarala razlika.

Dobio je velik broj udaraca, stradao je i zglob, a umalo je i sam stradao na druženju s novinarima dan kasnije kada mu je s leđa jedan od djelatnika hotela naglo otvorio vrata i skoro srušio baner na njega. Nije znao da Igor stoj ispred vrata. Srećom, leđa su ostala čitava....

- Za nedjelju navečer ne igra nam nijedna računica osim čiste pobjede. Moramo ponoviti igru kao protiv Islanda ili barem približno. Mislim da će to biti dovoljno za Sloveniju. Bit će malo zeznuto igrati protiv Slovenije koja više nema nikakav rezultatski motiv. Ali, bit će rasterećeni a onda su i najopasniji. Sigurno je da će nam pokušati pomrsiti račune za naš plasman u četvrtfinale. Bit će utakmica na "nož", a mi moramo pokazati da pobjeda protiv Islanda nije bila slučajnost.

Slovence su napale ozljede. Prije SP-a ozlijedio se Gaber, a za vrijeme turnira Cehte i Ovniček?

- Svaka reprezentacija ima svojih problema, tako i oni. No, koga nema bez njege se može i mora. I mi imamo problema s ozljedama, ali moramo sad stisnuti zube, sada kada smo na korak do četvrtfinala.

Imamo i osmog igrača, na tribinama?

- Uuuu, to je bilo savršeno. Igrao sam na europskom prvenstvu 2018. godine kada smo imali sjajnu atmosferu i podršku u Splitu,ali ne i u zagrebačkoj Areni. Bila je podrška u Zagrebu 2018. ali ne kao sada, kao protiv Islanda. To je nešto što ću pamtiti cijelog života i bila je privilegija igrati pred takvim navijačima koji nisu prestali s navijanjem svih 60 minuta - rekao je Igor i dodao:

- Znate kad smo mi dobili Island? U četvrtak navečer, za večerom, nakon večere. Tada smo ga dobili. Oni koji ovo čitaju možda neće shvatiti, ali moji suigrači hoće. Tada smo dobili ovu utakmicu. Siguran sam u to. Što i kako... to neka ostane naša interna priča. Volio bi da nastavimo u ovom ritmu i da mogu nakon svake utakmice reći da je to pravo lice. Sve je bilo perfektno, nošeni navijačima, obiteljima, prijateljima. Svi su oko mene ulijevali samopouzdanje da će tako biti. Obrana je bila savršena, taktički savršeno posložena s Mamićem i Šušnjom, pa Srnom i Mandićem sa strane. Maminjo je bio kao Dule u najboljim danima. Nije bilo mjesta za prolaz. Kad imaš takvu obranu, onda se ne bojiš grešaka.

VEZANI ČLANCI:

Duvnjak je rekao da mu je ovo posljednje natjecanje s Hrvatskom, a je li i Vaše?

- Ne znam. Idemo mi prvo odigrati protiv Slovenije da skinemo taj teret s leđa pa ćemo pričati. Samo je Slovenija sada važna.

Je li Vas iznenadilo rano ispadanje Španjolske, Švedske i Norveške?

- Iznenadilo me. Prije SP-a rekao sam da će Portugal biti iznenađenje i evo ih u četvrtfinalu. Nisam se još čuo s mojim suigračima iz Kielca, braćom Dušebajev, da pitam kako to da su prokockali visoko vodstvo protiv Norveške i na kraju ispali – zaključio je Karačić.