Minnesoti pobjeda u San Antoniju, uvjerljivi Knicksi

Pregled rezultata sinoćnjih utakmica drugog kruga doigravanja za prvaka NBA lige:
NBA doigravanje - drugi krug
ISTOČNA KONFERENCIJA
New York Knicks - Philadelphia 76ers 137-98
(New York vodi s 1-0 u seriji na četiri pobjede)
ZAPADNA KONFERENCIJA
San Antonio Spurs - Minnesota Timbervolves 102-104
(Minnesota vodi s 1-0)
najupečatljiviji odabiri
Briljirali su na crvenom tepihu: Ovo su najbolje odjevni s ovogodišnje Met Gale
Video sadržaj
'NEMOGUĆA KOLIČINA BAHATOSTI'
FOTO Pogledajte kako je netko ostavio auto u Zagrebu: 'Ne mogu vjerovati da takvih ima među nama'
NOVI PROJEKT HRT-a
FOTO Gdje je nestala Lucija iz HRT-ove serije 'Bitange i princeze'? Evo kako danas izgleda i gdje glumi
ozbiljan operativni problem