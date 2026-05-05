Stop Knicksima: Embiid inicirao zabranu prodaje ulaznica navijačima velikog rivala

Nakon debakla u Madison Square Gardenu njegovih Sixersa (98:137), ali i njegove vlastite skromne partije (14 koševa, 4 skoka), Joel Embiid pokrenuo je akciju s kojom bi se u trećoj i četvrtoj utakmici polufinala doigravanja blokirao pristup navijačima New York Knicksa.

Prisjetio se Embiid četvrte utakmice doigravanja s istim suparnikom igrane na domaćem parketu u kojoj su dominirali navijači newyorške momčadi. A to je očito inspiriralo Jalena Brunsona za njegovih 47 koševa za koje je zavrijedio ovacije "MVP", zamislite, na gostujućem parketu.

New York je tu seriju dobio 4-2 i to je nešto što Embiid ne želi ponovo doživjeti. Štoviše, željan je osvete i svjestan da njegov klub mora stvoriti neprijateljsko navijačko okruženje.

Progonjeni "duhovima" ispadanja iz doigravanja 2024. i odgovarajući na izravnu molbu Embiida, Sixersi su implementirali jedinstvenu strategiju što su objavili i na svojoj službenoj stranici:

- Prodaja ulaznica za ovaj događaj bit će ograničena na stanovnike šireg područja Philadelphije. Prebivalište će se temeljiti na adresi na koju je vezana kreditna kartica. Narudžbe stanovnika izvan šireg područja Philadelphije bit će otkazane bez prethodne najave.

Ova drastična mjera, geografsko ograničenje, proizlazi iz sjećanja na seriju od prije dvije godine kada je domaći teren postao gostujući. Kada su navijači Knicksa u čak tri utakmice te serije bili glasniji, a možda i brojniji, ostavljajući dojam kao da se utakmica igra u njihovu Madison Square Gardenu.

Kako Embiid ne želi da se to ponovi obratio se navijačima kluba.

- Imam poruku za naše navijače. Trebat će nam podrška pa nemojte prodavati svoje ulaznice. Ovo je veće od vase, trebate nam vi ljudi... Dakako, će biti ljudi kojima će trebati novac pa će prodavati ulaznice. No, nemojte to činiti. Treba nam da budete glasni. Ako vam treba novac, imam ga za vas.

Iako je posljednja rečenica vjerojatno izgovorena u šali, poziv navijačima je ozbiljan. No, to neće spriječiti navijače Knicksa da kupuju ulaznice na sekundarnom tržištu.

A to se može učiniti i tako da vlasnici Sixersa, kao što su učinili prije dvije godine, kupe određenu količinu ulaznica i da ih distribuiraju lokalnim vatrogascima, policajcima, liječnicima, medicinskim sestrama. A tada ih je podijeljeno dvije tisuće.

Odluka o barikadama za navijače iz obližnjeg New Yorka podijelila je stanovnike Philadelphije. Prema anketi televizijske postaje CBS Philadelphia tek oko polovice navijača 76ersa u potpunosti podržava ovaj rezidencijalni kriterij. Tako je jedan navijač na to rekao:

- Sviđa mi se ideja. Izbacimo sve navijače Knicksa.

Drugi pak nije bio njegova mišljenja:

- Bolja je atmosfera kada je "neprijatelj" unutar dvorane.

Igrač Knicksa Josh Hart uvjeren je da će navijači njegova kluba pronaći način kako da osvanu na gostujućem terenu u značajnijem broju. A za njih je ovog gostovanje čak i financijski prihvatljivije. Naime, cijene ulaznica za prvu i drugu utakmicu u New Yorku iznose 503 i 507 dolara dok će ulaznice za treću i četvrtu utakmicu u Philadelphiji stajati 278 i 262 dolara što je gotovo dvostruko povoljnije.