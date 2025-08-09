Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'

Suleiman Al-Obeid (41), poznat kao "palestinski Pele", poginuo je u izraelskom napadu na Gazu dok je čekao humanitarnu pomoć. Vijest o njegovoj smrti objavila je UEFA na službenim stranicama, no bez detalja o okolnostima, što je izazvalo brojne reakcije.

Prema dostupnim informacijama, Al-Obeid je s drugim stanovnicima Gaze čekao pomoć kada je stradao u jednom od brojnih raketnih napada. Iza sebe je ostavio suprugu i petero djece, a za reprezentaciju Palestine odigrao je 18 utakmica i postigao dva pogotka.

Na izostanak dodatnih informacija reagirao je i Mohamed Salah, koji je podijelio UEFA-inu objavu i poručio: "Možete li nam reći kako, gdje i zašto je umro?"

Al-Obeid je jedan od nekoliko palestinskih sportaša poginulih u izraelskim napadima, dok Gazi prijeti teška humanitarna katastrofa.

Inače, Salah je praktični musliman poznat po svome djelovanju izvan nogometa. Tako se nekoliko puta fotografirao ispod božićnog drvca zbog čega je izazvao kritike dijela muslimakse javnosti.

Salah nije bahat, a veliki novac koji zarađuje dijeli s drugima i pomaže ljudima koji su u potrebi. A kakva je osoba Egipćanin, svjedoči i sljedeća anegdota. Salah je svojedobno nakon pobjede nad Arsenalom stao na benzinsku pumpu. Tamo je vidio skupinu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentleya, rastjerao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan kao što je na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik David Craig te dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.

Zanimljivo, Craig je navijač Liverpoola.

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na što sličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.