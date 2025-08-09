Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKVA ANEGDOTA

Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'

Salah
Foto: Printscreen
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 20:45

Salah nije bahat, a veliki novac koji zarađuje dijeli s drugima i pomaže ljudima koji su u potrebi.

Suleiman Al-Obeid (41), poznat kao "palestinski Pele", poginuo je u izraelskom napadu na Gazu dok je čekao humanitarnu pomoć. Vijest o njegovoj smrti objavila je UEFA na službenim stranicama, no bez detalja o okolnostima, što je izazvalo brojne reakcije.

Prema dostupnim informacijama, Al-Obeid je s drugim stanovnicima Gaze čekao pomoć kada je stradao u jednom od brojnih raketnih napada. Iza sebe je ostavio suprugu i petero djece, a za reprezentaciju Palestine odigrao je 18 utakmica i postigao dva pogotka.

Na izostanak dodatnih informacija reagirao je i Mohamed Salah, koji je podijelio UEFA-inu objavu i poručio: "Možete li nam reći kako, gdje i zašto je umro?"

Al-Obeid je jedan od nekoliko palestinskih sportaša poginulih u izraelskim napadima, dok Gazi prijeti teška humanitarna katastrofa.

Inače, Salah je praktični musliman poznat po svome djelovanju izvan nogometa. Tako se nekoliko puta fotografirao ispod božićnog drvca zbog čega je izazvao kritike dijela muslimakse javnosti. 

Salah nije bahat, a veliki novac koji zarađuje dijeli s drugima i pomaže ljudima koji su u potrebi. A kakva je osoba Egipćanin, svjedoči i sljedeća anegdota. Salah je svojedobno nakon pobjede nad Arsenalom stao na benzinsku pumpu. Tamo je vidio skupinu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentleya, rastjerao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan kao što je na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik David Craig te dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.

Zanimljivo, Craig je navijač Liverpoola.

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na što sličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
Liverpool Mohamed Salah

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
MarasG
21:04 09.08.2025.

Stvarno je velicanstveno kada lik koji ima stotine milijuna funti beskucniku pokloni citavih 100 koje ,usput receno,zaradi za koju minutu .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bundesliga - RB Leipzig v Bayern Munich
Uživo
33
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zvijezda iz susjedstva potpisala za United. Englezi su za njega dali golem novac

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još