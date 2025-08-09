Naši Portali
UDARIO GA GROM

Riječi koje su potresle regiju: ' S velikom tugom opraštamo se od našeg lava, iskrena sućut'

Dragiša Savković
09.08.2025.
Savković je zadobio najteže ozljede. Nakon reanimacije na terenu hitno je prebačen u bolnicu, a potom u Urgentni centar u Beogradu. Liječnici su se šest dana borili za njegov život, no unatoč svim naporima, nisu ga uspjeli spasiti.

U subotu je u Beogradu preminuo Dragiša Savković, nogometaš Cera iz Petkovice, kojeg je prošle nedjelje tijekom utakmice pogodio grom, prenose Novosti.

Incident se dogodio pola sata nakon početka prijateljskog susreta između Radničkog i Cera, kada je grom udario u središte terena stadiona Radničkog. Prema riječima suca, udar je bio izravan u centar igrališta, a nakon što se okrenuo, vidio je desetak igrača kako leže na travi.

A sada se o ovom tragičnom događaju oglasio i njegov klub:

"S velikom tugom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i čovjeka, Dragiše Gileta Savkovića, koji, nažalost, nije uspio pobijediti u najvažnijoj utakmici.

Iskrena sućut obitelji i svim prijateljima našeg Gileta."

Ključne riječi
nogomet Dragiša Savković

BJ
Barutanski jarak
17:59 09.08.2025.

Briga nas što se kod njih događa

