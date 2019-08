HTV neće prenositi Dinamo, evo gdje možete gledati utakmicu s Ferencvarosom

Dinamo se danas na Groupama Areni u Budimpešti bori za ulazak u posljednje kolo kvalifikacija za skupinu Lige prvaka. Modri protiv Ferencvarosa neće imati nimalo lagan posao jer su se Mađari iz Maksimira vratili s 1:1.

Dvoboj počinje u 20 sati, a HTV neće prenositi utakmicu. Svi koji vole Dinamo večerašnji susret mogu pratiti na kanalu Arenasport 1, za koji je potrebno dodatno platiti.

Dinamo večeras neće imati tako veliku potporu navijača iako je do jučer ujutro bilo prodano gotovo svih 1200 ulaznica, na koliko je imao pravo Dinamo za Groupama Arenu koja prima 22.000 gledatelja i rasprodana je odavno za ovu utakmicu Dinama i Ferencvarosa. Riječ je o najpopularnijem mađarskom klubu koji je “namirisao” šansu da konačno nešto napravi u Europi.

No, dinamovce to ne zanima i očekuju prolazak u četvrto pretkolo kvalifikacija. Naprave li to, zaradit će osam milijuna eura, a za ulazak u skupinu LP-a borili bi se s boljim iz susreta Rosenborga i Maribora.

– Imali smo iskustvo iz prošlih utakmica gdje je bilo na stadionu i više navijača nego što će sutra biti ovdje. Astana, Bern, Benfica... naviknuti smo na dobru atmosferu, radujemo se tome, kao i dobrom terenu. Teren je u perfektnom stanju i to nam može pomoći da odigramo dobru utakmicu. Imamo puno igrača koji su igrali u ovakvim atmosferama i vjerujem da nam to neće predstavljati problem – rekao je trener Nenad Bjelica. – Ne znam kako će oni igrati, ali ja vodim računa samo o tome da moja ekipa izađe sto posto koncentrirana i hrabra. Da pokuša dobiti utakmicu... Mi možemo prednost anulirati i u prvoj ili zadnjoj minuti. Siguran sam da ćemo biti samouvjereni i samopouzdani. Ferencvaros se isto tako puno pita jer su dobra ekipa, ali bitno je da moja ekipa bude na sto posto. Vjerujem da ćemo to ostvariti – dodao je.

