Htio je igrati za Hrvatsku: Dugo smo čekali takvog igrača, danas će imati poseban motiv

Dugo smo čekali prvi nastup Marija Šoštarića, 31-godišnjeg desnog krila za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Dugogodišnji je to slovenski reprezentativac, čija je velika želja bila obući hrvatski dres, no iza svega toga krije se jedna itekako zanimljiva priča. Krilo mađarskog Pick Szegeda sada je jedna od glavnih hrvatskih uzdanica na putu do olimpijskog vrha.

Šoštarić je inače od 2012. do 2020. bio redovni član udarne slovenske postave. Baš danas od 11 sati hrvatski rukometaši igrat će protiv Slovenije u 2. kolu olimpijskog turnira, a Šoštarić će ovoga puta biti na "suprotnoj" strani od one na kojoj je godinama bio. Zanimljivo je i to da se ni za slovensku nacionalnu vrstu u tih osam godina nije naigrao, skupio je svega 36 nastupa i zabio 69 golova.

Nisu ga htjeli, može se i tako reći, ni na jednoj strani. Za Sloveniju su godinama na desnom krilu igrali Dragan Gajić, Gašper Marguč i Blaž Janc, sve od reda krila svjetske razine. Gajić je tako igrao za Zagreb, Montpellier i Veszprem, Marguč u Veszpremu igra već 10 godina, a Janc je nakon tri sezone u Kielceu sada već pet u Barceloni. Za Šoštarića tu nije bilo previše mjesta.

Mario Šoštarić podrijetlom je Hrvat, njegovi su iz okolice Slunja, ali su se krajem '80-ih preselio s obitelji u Sloveniju. Od 2020. kada je odigrao zadnju utakmicu za Slovence, moralo je prema pravilima IHF-a, krovne svjetske rukometne federacije, proći tri godine da bi mogao zaigrati za drugu reprezentaciju. Konačno, to se i dogodilo u ožujku 2023. godine u kvalifikacijama za EP.