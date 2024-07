Sigurdsson uoči odlučujuće utakmice: 'Japan nam je bio dobra opomena. Uvijek treba ići na glavu'

Za rukometaše Hrvatske današnja jutarnja utakmica (11 sati) gotovo je sto posto ključna za plasman u četvrtfinale olimpijskog turnira. Nakon sretne i spretne pobjede nad Japanom (30:29) današnji suparnik nam je Slovenija, koja je u prvom kolu izgubila od Španjolske. Pobjedom nad susjedima imali bismo četiri boda, što bi bilo više nego dovoljno za plasman među osam najboljih. Opet, kako trenutačno igramo, ali i izgledamo, nije dobro. Morat ćemo se preko noći resetirati i vratiti na one postavke kakve smo imali na kvalifikacijskom turniru za odlazak na ove Igre, kada smo u Hannoveru s lakoćom svladali Austriju i Njemačku.

Dagur Sigurdsson, islandski trener na klupi Hrvatske, bio je prilično miran nakon sretne pobjede protiv Japana. To da je loše pripremio utakmicu, vidjelo se to nakon prvih 30 minuta, popravio je nekim odlukama u nastavku utakmice. Kada je voda došla do grla, odlučio se na potez očajnika – igru sedam na šest, uz jako puno rizika, ali promijenio je i obranu iz 6-0 na 5-1 s Duvnjakom kao prednjim. I naš najstariji igrač i kapetan odigrao je u stilu 2020. godine, kada smo došli do finala Europskog prvenstva.

– Vjerujem da nije bilo lako gledati, tipična prva utakmica. Nismo se snašli suočeni s njihovom brzinom u prvom poluvremenu. U drugom dijelu smo to preokrenuli. Pojavili smo se na terenu. Gubili smo pet razlike i na kraju spretno i sretno pobijedili. Jedna dobra opomena – ovo su Olimpijske igre i svaki je protivnik težak. Uvijek se mora baciti na glavu. Velika pohvala za Ivana Martinovića, napad prije imao je šansu i nije zabio, ali uzeo je stvar u svoje ruke zadnjih deset sekundi, to rade samo vrhunski i pravi igrači. Pogodio je i on je to jednostavno zaslužio – rekao je Domagoj Duvnjak

Hrvatska i Slovenija odigrale su veliki broj međusobnih susreta. Posljednji put protiv nje igrali smo baš ovdje u Parizu 2017. godine, kada su Slovenci nadoknadili gubitak od osam pogodaka i na kraju osvojili broncu. Inače, na Olimpijskim igrama bili su tri puta. Na Olimpijskim igrama međusobno smo igrali samo jedanput, i to u Grčkoj prije 20 godina. Pobijedili smo tijesno 27:26.